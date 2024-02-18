Телеведущий Андрей Норкин поздравит пермячек с 8 марта стендапом

Андрей Норкин даст в Перми концерт 8 марта Фото: Норкин А.В. © Сайт andreynorkin.ru/Максим Матюх

Ведущий шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выступит в Перми в другом амплуа. В Международный женский день, 8 марта, он даст юмористический концерт.

«Концертная программа „Другой формат“ популярного телеведущего ток-шоу „Место встречи“ на НТВ Андрея Норкина. В программе концерта: произведения мастеров юмористического жанра, смешные истории из жизни, телевизионные и актерские байки, стендап?юмор, и, конечно же, много-много веселых анекдотов», — говорится в анонсе сервиса «Яндекс.Афиша».

Ранее URA.RU рассказывало, что в праздничный день 23 февраля в Перми выступит группа «Бутырка». Музыканты намерены дать два концерта подряд.