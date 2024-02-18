18 февраля 2024

Телеведущий Андрей Норкин поздравит пермячек с 8 марта стендапом

© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущий Андрей Норкин, норкин андрей
Андрей Норкин даст в Перми концерт 8 марта Фото:

Ведущий шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выступит в Перми в другом амплуа. В Международный женский день, 8 марта, он даст юмористический концерт.

«Концертная программа „Другой формат“ популярного телеведущего ток-шоу „Место встречи“ на НТВ Андрея Норкина. В программе концерта: произведения мастеров юмористического жанра, смешные истории из жизни, телевизионные и актерские байки, стендап?юмор, и, конечно же, много-много веселых анекдотов», — говорится в анонсе сервиса «Яндекс.Афиша».

Ранее URA.RU рассказывало, что в праздничный день 23 февраля в Перми выступит группа «Бутырка». Музыканты намерены дать два концерта подряд.

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Ведущий шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выступит в Перми в другом амплуа. В Международный женский день, 8 марта, он даст юмористический концерт. «Концертная программа „Другой формат“ популярного телеведущего ток-шоу „Место встречи“ на НТВ Андрея Норкина. В программе концерта: произведения мастеров юмористического жанра, смешные истории из жизни, телевизионные и актерские байки, стендап?юмор, и, конечно же, много-много веселых анекдотов», — говорится в анонсе сервиса «Яндекс.Афиша». Ранее URA.RU рассказывало, что в праздничный день 23 февраля в Перми выступит группа «Бутырка». Музыканты намерены дать два концерта подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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