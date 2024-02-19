В Нижнем Тагиле устроят масштабную реконструкцию

Реконструкция плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле (Свердловской области) официально разрешена. Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выдало положительное заключение, оно опубликовано на сайте ведомства.
«На землях, попадающих в зону проектируемых работ, на территории земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия, отсутствуют», — говорится в документе. Также указывается, что проводить ремонтные работы можно без ограничений.
Ранее мэр города Владислав Пинаев заявил, что плотину отремонтируют в стиле застройки Нижнего Тагила конца ХIХ-начала ХХ веков. Проект предусматривает ремонт моста, подпорной стены, плотины с водозабором и водопропускного устройство площадки 1928 года.
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