«Страна»: под Одессой взорвался автомобиль с активистом «Правого сектора»*

20 февраля 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

В машине находился активист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, внутри которого находились мужчина с женщиной. Сообщается, что машина принадлежала активисту «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в России). «В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной… Украинские паблики пишут, что <…> в нем находился активист „Правого сектора“* Альберт Кручинин с женой Натальей», — говорится в telegram-канале «Политика страны». Мужчина и женщина получили ранения. За их жизнь борются врачи, говорится в сообщении. *«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, внутри которого находились мужчина с женщиной. Сообщается, что машина принадлежала активисту «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в России). «В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной… Украинские паблики пишут, что <…> в нем находился активист „Правого сектора“* Альберт Кручинин с женой Натальей», — говорится в telegram-канале «Политика страны». Мужчина и женщина получили ранения. За их жизнь борются врачи, говорится в сообщении. *«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.