19 февраля 2024

«Страна»: под Одессой взорвался автомобиль с активистом «Правого сектора»*

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В машине находился активист Фото:

В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, внутри которого находились мужчина с женщиной. Сообщается, что машина принадлежала активисту «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в России).

«В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной… Украинские паблики пишут, что <…> в нем находился активист „Правого сектора“* Альберт Кручинин с женой Натальей», — говорится в telegram-канале «Политика страны».

Мужчина и женщина получили ранения. За их жизнь борются врачи, говорится в сообщении.

*«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, внутри которого находились мужчина с женщиной. Сообщается, что машина принадлежала активисту «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в России). «В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной… Украинские паблики пишут, что <…> в нем находился активист „Правого сектора“* Альберт Кручинин с женой Натальей», — говорится в telegram-канале «Политика страны». Мужчина и женщина получили ранения. За их жизнь борются врачи, говорится в сообщении. *«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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