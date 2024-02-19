«Страна»: под Одессой взорвался автомобиль с активистом «Правого сектора»*

В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, внутри которого находились мужчина с женщиной. Сообщается, что машина принадлежала активисту «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в России).
«В Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной… Украинские паблики пишут, что <…> в нем находился активист „Правого сектора“* Альберт Кручинин с женой Натальей», — говорится в telegram-канале «Политика страны».
Мужчина и женщина получили ранения. За их жизнь борются врачи, говорится в сообщении.
*«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
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