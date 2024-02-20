Тысячи пермских допризывников пройдут пятидневные сборы по военной подготовке

В Пермском крае допризывников отправят на пятидневные сборы по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы. График проведения сборов на первое полугодие 2024 года представлен на сайте Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
Всего подготовку пройдут 4445 человек. Сборы допризывников начались 15 января. Они проводятся на собственной базе «Авангарда» в Перми, а также зональных центрах, расположенных в Чайковском и Березниках.
URA.RU рассказывало, что подробные сборы проводятся в Пермском крае с 2014 года. В прошлом году подготовку прошли около 7 тысяч молодых людей. Также центр «Авангард» провел с 14 по 16 февраля второй этап Спартакиады допризывников для старшеклассников. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, плавании, строевой подготовке и других упражнениях.
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