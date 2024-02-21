В Нижнем Тагиле мужчина напал на девочку за отказ уступить место в трамвае

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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, полиция, сотрудники полиции
Сотрудники полиции начали проверку инцидента Фото:

В Нижнем Тагиле вечером 21 февраля в трамвае №12 неизвестный мужчина ударил несовершеннолетнюю девочку за отказ уступить ему место. Находившийся в салоне общественного транспорта силовик вмешался в ситуацию, рассказал очевидец происшествия.

«Нападение произошло после того, как мужчина грубым образом потребовал, чтобы ребенок уступил ему место. После отказа очень долго и громко на весь салон трамвая нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури ударил ее. Удар пришелся по уху», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. В трамвае оказался сотрудник полиции, который вмешался в ситуацию.

В настоящее время сотрудники отдела полиции №17 принимают показания пострадавшей. «По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

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В Нижнем Тагиле вечером 21 февраля в трамвае №12 неизвестный мужчина ударил несовершеннолетнюю девочку за отказ уступить ему место. Находившийся в салоне общественного транспорта силовик вмешался в ситуацию, рассказал очевидец происшествия. «Нападение произошло после того, как мужчина грубым образом потребовал, чтобы ребенок уступил ему место. После отказа очень долго и громко на весь салон трамвая нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури ударил ее. Удар пришелся по уху», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. В трамвае оказался сотрудник полиции, который вмешался в ситуацию. В настоящее время сотрудники отдела полиции №17 принимают показания пострадавшей. «По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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