В Нижнем Тагиле мужчина напал на девочку за отказ уступить место в трамвае

21 февраля 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции начали проверку инцидента Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле вечером 21 февраля в трамвае №12 неизвестный мужчина ударил несовершеннолетнюю девочку за отказ уступить ему место. Находившийся в салоне общественного транспорта силовик вмешался в ситуацию, рассказал очевидец происшествия. «Нападение произошло после того, как мужчина грубым образом потребовал, чтобы ребенок уступил ему место. После отказа очень долго и громко на весь салон трамвая нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури ударил ее. Удар пришелся по уху», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. В трамвае оказался сотрудник полиции, который вмешался в ситуацию. В настоящее время сотрудники отдела полиции №17 принимают показания пострадавшей. «По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В Нижнем Тагиле вечером 21 февраля в трамвае №12 неизвестный мужчина ударил несовершеннолетнюю девочку за отказ уступить ему место. Находившийся в салоне общественного транспорта силовик вмешался в ситуацию, рассказал очевидец происшествия. «Нападение произошло после того, как мужчина грубым образом потребовал, чтобы ребенок уступил ему место. После отказа очень долго и громко на весь салон трамвая нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури ударил ее. Удар пришелся по уху», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. В трамвае оказался сотрудник полиции, который вмешался в ситуацию. В настоящее время сотрудники отдела полиции №17 принимают показания пострадавшей. «По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».