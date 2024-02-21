21 февраля 2024

Пермские студенты примут участие в первом в истории фиджитал-турнире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , рпг, компьютерные игры, rpg, киберспортсмен, геймеры, шутер, компьютеры, киберспорт, стрелялка
Пермяки участвуют в «Играх будущего» в Казани Фото:

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) примут участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводится в России впервые. Об этом сообщила пресс-служба университета в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Студенты ПГНИУ Ринат Гильмутдинов Елена Ускова отправились в Казань на уникальный турнир „Игры будущего“. Они примут участие в соревновании по фиджитал-гольфу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Международные состязания «Игры будущего» объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Они соревнуются в таких направлениях, как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии, искусственный интеллект.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) примут участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводится в России впервые. Об этом сообщила пресс-служба университета в группе в соцсети «ВКонтакте». «Студенты ПГНИУ Ринат Гильмутдинов Елена Ускова отправились в Казань на уникальный турнир „Игры будущего“. Они примут участие в соревновании по фиджитал-гольфу», — говорится в сообщении пресс-службы. Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Международные состязания «Игры будущего» объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Они соревнуются в таких направлениях, как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии, искусственный интеллект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...