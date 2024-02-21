Пермские студенты примут участие в первом в истории фиджитал-турнире

22 февраля 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Пермяки участвуют в «Играх будущего» в Казани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) примут участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводится в России впервые. Об этом сообщила пресс-служба университета в группе в соцсети «ВКонтакте». «Студенты ПГНИУ Ринат Гильмутдинов Елена Ускова отправились в Казань на уникальный турнир „Игры будущего“. Они примут участие в соревновании по фиджитал-гольфу», — говорится в сообщении пресс-службы. Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Международные состязания «Игры будущего» объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Они соревнуются в таких направлениях, как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии, искусственный интеллект.

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) примут участие в фиджитал-турнире «Игры будущего». Такой формат соревнований проводится в России впервые. Об этом сообщила пресс-служба университета в группе в соцсети «ВКонтакте». «Студенты ПГНИУ Ринат Гильмутдинов Елена Ускова отправились в Казань на уникальный турнир „Игры будущего“. Они примут участие в соревновании по фиджитал-гольфу», — говорится в сообщении пресс-службы. Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Международные состязания «Игры будущего» объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Они соревнуются в таких направлениях, как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии, искусственный интеллект.