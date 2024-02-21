Глава фонда Путина наградила трех уральцев за героизм в зоне СВО. Фото

22 февраля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Анна Цивилева вручила медали уральцам Фото: Георгий Бергал © URA.RU Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила медаль «Отец солдата» трем уральцам. Награда была учреждена 9 мая 2023 года. Ее вручают отцам, чьи дети проявили особое мужество и героизм в зоне СВО, а также тем, кто сражается плечом к плечу вместе с сыновьями. Об этом URA.RU сообщили в президентском фонде. «Военный консультант Миниобороны РФ, подполковник запаса Закир Емалетдинов был отмечен медалью как представитель военной династии. Все его дети и внуки посвятили себя военной службе. Медали также вручили Петру Марину и Юрию Боровикову за воспитание Героев России, которые проявили себя во время проведения спецоперации», — заявили в организации. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге ветеранам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в спецоперации, вручили госнаграды. На мероприятии, которое прошло в фонде «Защитники Отечества», присутствовали помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами Алексей Попов, Герой РФ Сергей Воронин, ветеран спецназа ФСБ Сергей Павленко и руководитель свердловского отделения ЧВК «Вагнер» Иван Гагарин. Почетные гости вручили ветеранам Ордены Мужества, черные кресты ЧВК «Вагнер» и медали «За отвагу». Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации, а также их семьям. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила медаль «Отец солдата» трем уральцам. Награда была учреждена 9 мая 2023 года. Ее вручают отцам, чьи дети проявили особое мужество и героизм в зоне СВО, а также тем, кто сражается плечом к плечу вместе с сыновьями. Об этом URA.RU сообщили в президентском фонде. «Военный консультант Миниобороны РФ, подполковник запаса Закир Емалетдинов был отмечен медалью как представитель военной династии. Все его дети и внуки посвятили себя военной службе. Медали также вручили Петру Марину и Юрию Боровикову за воспитание Героев России, которые проявили себя во время проведения спецоперации», — заявили в организации. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге ветеранам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в спецоперации, вручили госнаграды. На мероприятии, которое прошло в фонде «Защитники Отечества», присутствовали помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами Алексей Попов, Герой РФ Сергей Воронин, ветеран спецназа ФСБ Сергей Павленко и руководитель свердловского отделения ЧВК «Вагнер» Иван Гагарин. Почетные гости вручили ветеранам Ордены Мужества, черные кресты ЧВК «Вагнер» и медали «За отвагу». Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации, а также их семьям. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе.