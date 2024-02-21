Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила медаль «Отец солдата» трем уральцам. Награда была учреждена 9 мая 2023 года. Ее вручают отцам, чьи дети проявили особое мужество и героизм в зоне СВО, а также тем, кто сражается плечом к плечу вместе с сыновьями. Об этом URA.RU сообщили в президентском фонде.
«Военный консультант Миниобороны РФ, подполковник запаса Закир Емалетдинов был отмечен медалью как представитель военной династии. Все его дети и внуки посвятили себя военной службе. Медали также вручили Петру Марину и Юрию Боровикову за воспитание Героев России, которые проявили себя во время проведения спецоперации», — заявили в организации.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге ветеранам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в спецоперации, вручили госнаграды. На мероприятии, которое прошло в фонде «Защитники Отечества», присутствовали помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами Алексей Попов, Герой РФ Сергей Воронин, ветеран спецназа ФСБ Сергей Павленко и руководитель свердловского отделения ЧВК «Вагнер» Иван Гагарин. Почетные гости вручили ветеранам Ордены Мужества, черные кресты ЧВК «Вагнер» и медали «За отвагу».
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации, а также их семьям. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.