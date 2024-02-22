Челябинцы в УрФО покупают более дешевые машины, чем их соседи

«СберАвто»: челябинцы в 2023 году гонялись с авто дешевле, чем соседи по УрФО

В 2023 году Lada стала самой популярной машиной в УрФО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Челябинской области покупают более дешевые автомобили, чем жители соседних регионов. Как следует из данных cервиса «СберАвто», предоставленных URA.RU, тренд наблюдался в 2023 году.

«В УрФО жители Челябинской области вошли в тройку самых активных покупателей авто. При этом медианный чек в регионе составил 990 тысяч рублей при том, что в Свердловской и Тюменской областях он выше», — пояснили URA.RU в «СберАвто».

В Челябинской области в 2023 году было совершено 24% всех онлайн-продаж УрФО. При этом свердловчане купили 37% автомобилей по медианной цене 1,017 млн рублей, а тюменцы — 18% по цене 1,04 млн. Жители ХМАО через сайт приобрели 14% машин с медианной стоимостью в миллион рублей. В кредит оформлялось 92 — 94% сделок, в зависимости от региона.

По медианному чеку с челябинцами сравнялись пермяки. Жители края реже, чем в других субъектах РФ, приобретали машины в кредит. Однако доля таких сделок все равно превалировала — 89%.

На Урале 91% совершенных продаж пришлось на авто с пробегом. Чаще всего жители местные жители, согласно данным «СберАвто», приобретали автомобили брендов Lada (13%), Kia (9%), Toyota (8%). В пятерку также вошли Volkswagen (7%) и Hyundai (6%). Среди всех регионов-лидеров продаж самой востребованной моделью стала Lada Granta. В то же время вторые места различаются. В Челябинской области строчку разделили Opel Astra и Kia Rio, хотя в Свердловской ее заняла Hyundai Solaris, в ХМАО — Kia Rio, а в Тюменской области — Lada Vesta и Hyundai Solaris.