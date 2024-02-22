22 февраля 2024

В Екатеринбурге в новых термах с пивной баней сработала сигнализация

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальный комплекс «Юга». Екатеринбург, термальный бассейн, термальный курорт
Термальный комплекс открылся 12 февраля (архивное фото) Фото:

В термальном комплексе «ЮГА» в Екатеринбурге сработала пожарная сигнализация из-за курящего посетителя. В этот день там проводилась акция, по которой пришло много людей, но из-за сигнализации их перестали пускать. Об этом URA.RU рассказал представитель компании.

«В Термальном комплексе „ЮГА“ произошла сработка пожарной сигнализации в русской бане. Причиной стало курение в неположенном месте одного или нескольких гостей. Было очень много гостей по акции, они стояли в очереди во время сработки. Соответственно, их уже не стали пускать», — объяснили в термах «ЮГА».

Отмечается, что посетителей, которые не успели воспользоваться акцией, обещают принять в другой день. «Термы „ЮГА“ приглашают гостей, которым в этот вечер не удалось воспользоваться акцией „Самый лучший день в году“, в любой будний день февраля (26.02 с 12:00, 27—29.02 с 9:00)» — добавили в компании.

В Горном Щите 12 февраля открылся термальный комплекс «ЮГА» с двумя бассейнами, «серф-волной», детской зоной и оригинальной пивной баней. Сообщалось, что всего там планируется 17 бань. Сейчас доступны русская парная, пивная, можжевеловая и механическая бани.

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В термальном комплексе «ЮГА» в Екатеринбурге сработала пожарная сигнализация из-за курящего посетителя. В этот день там проводилась акция, по которой пришло много людей, но из-за сигнализации их перестали пускать. Об этом URA.RU рассказал представитель компании. «В Термальном комплексе „ЮГА“ произошла сработка пожарной сигнализации в русской бане. Причиной стало курение в неположенном месте одного или нескольких гостей. Было очень много гостей по акции, они стояли в очереди во время сработки. Соответственно, их уже не стали пускать», — объяснили в термах «ЮГА». Отмечается, что посетителей, которые не успели воспользоваться акцией, обещают принять в другой день. «Термы „ЮГА“ приглашают гостей, которым в этот вечер не удалось воспользоваться акцией „Самый лучший день в году“, в любой будний день февраля (26.02 с 12:00, 27—29.02 с 9:00)» — добавили в компании. В Горном Щите 12 февраля открылся термальный комплекс «ЮГА» с двумя бассейнами, «серф-волной», детской зоной и оригинальной пивной баней. Сообщалось, что всего там планируется 17 бань. Сейчас доступны русская парная, пивная, можжевеловая и механическая бани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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