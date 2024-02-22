В Екатеринбурге в новых термах с пивной баней сработала сигнализация

23 февраля 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Термальный комплекс открылся 12 февраля (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В термальном комплексе «ЮГА» в Екатеринбурге сработала пожарная сигнализация из-за курящего посетителя. В этот день там проводилась акция, по которой пришло много людей, но из-за сигнализации их перестали пускать. Об этом URA.RU рассказал представитель компании. «В Термальном комплексе „ЮГА“ произошла сработка пожарной сигнализации в русской бане. Причиной стало курение в неположенном месте одного или нескольких гостей. Было очень много гостей по акции, они стояли в очереди во время сработки. Соответственно, их уже не стали пускать», — объяснили в термах «ЮГА». Отмечается, что посетителей, которые не успели воспользоваться акцией, обещают принять в другой день. «Термы „ЮГА“ приглашают гостей, которым в этот вечер не удалось воспользоваться акцией „Самый лучший день в году“, в любой будний день февраля (26.02 с 12:00, 27—29.02 с 9:00)» — добавили в компании. В Горном Щите 12 февраля открылся термальный комплекс «ЮГА» с двумя бассейнами, «серф-волной», детской зоной и оригинальной пивной баней. Сообщалось, что всего там планируется 17 бань. Сейчас доступны русская парная, пивная, можжевеловая и механическая бани.

В термальном комплексе «ЮГА» в Екатеринбурге сработала пожарная сигнализация из-за курящего посетителя. В этот день там проводилась акция, по которой пришло много людей, но из-за сигнализации их перестали пускать. Об этом URA.RU рассказал представитель компании. «В Термальном комплексе „ЮГА“ произошла сработка пожарной сигнализации в русской бане. Причиной стало курение в неположенном месте одного или нескольких гостей. Было очень много гостей по акции, они стояли в очереди во время сработки. Соответственно, их уже не стали пускать», — объяснили в термах «ЮГА». Отмечается, что посетителей, которые не успели воспользоваться акцией, обещают принять в другой день. «Термы „ЮГА“ приглашают гостей, которым в этот вечер не удалось воспользоваться акцией „Самый лучший день в году“, в любой будний день февраля (26.02 с 12:00, 27—29.02 с 9:00)» — добавили в компании. В Горном Щите 12 февраля открылся термальный комплекс «ЮГА» с двумя бассейнами, «серф-волной», детской зоной и оригинальной пивной баней. Сообщалось, что всего там планируется 17 бань. Сейчас доступны русская парная, пивная, можжевеловая и механическая бани.