Район Екатеринбурга остался без электричества

В части Академического района Екатеринбурга пропало электричество. Об этом URA.RU рассказали в компании «Россети Урал». Там сообщили, что отключение произошло из-за технологического нарушения распределительной сети 10 киловольт.
«Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт. Инцидент зафиксирован на энергообъекте, находящемся не в собственности компании. Бригады уже находятся на месте. Идет восстановление электроснабжения по резервным схемам», — сообщили в компании.
Отмечается, что на восстановление потребуется не более двух часов. Частично без электричества находятся дома на улице Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина.
Обновлено в 13:34
«Все потребители запитаны. Электроснабжение восстановлено», — сообщили в компании.
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