Район Екатеринбурга остался без электричества

Частично без электричества находятся дома на улице Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина Фото: Илья Московец © URA.RU

В части Академического района Екатеринбурга пропало электричество. Об этом URA.RU рассказали в компании «Россети Урал». Там сообщили, что отключение произошло из-за технологического нарушения распределительной сети 10 киловольт.

«Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт. Инцидент зафиксирован на энергообъекте, находящемся не в собственности компании. Бригады уже находятся на месте. Идет восстановление электроснабжения по резервным схемам», — сообщили в компании.

Отмечается, что на восстановление потребуется не более двух часов. Частично без электричества находятся дома на улице Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина.

Обновлено в 13:34

«Все потребители запитаны. Электроснабжение восстановлено», — сообщили в компании.