23 февраля 2024

Район Екатеринбурга остался без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Частично без электричества находятся дома на улице Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина Фото:

В части Академического района Екатеринбурга пропало электричество. Об этом URA.RU рассказали в компании «Россети Урал». Там сообщили, что отключение произошло из-за технологического нарушения распределительной сети 10 киловольт.

«Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт. Инцидент зафиксирован на энергообъекте, находящемся не в собственности компании. Бригады уже находятся на месте. Идет восстановление электроснабжения по резервным схемам», — сообщили в компании.

Отмечается, что на восстановление потребуется не более двух часов. Частично без электричества находятся дома на улице Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина.

Обновлено в 13:34

«Все потребители запитаны. Электроснабжение восстановлено», — сообщили в компании.

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В части Академического района Екатеринбурга пропало электричество. Об этом URA.RU рассказали в компании «Россети Урал». Там сообщили, что отключение произошло из-за технологического нарушения распределительной сети 10 киловольт. «Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт. Инцидент зафиксирован на энергообъекте, находящемся не в собственности компании. Бригады уже находятся на месте. Идет восстановление электроснабжения по резервным схемам», — сообщили в компании. Отмечается, что на восстановление потребуется не более двух часов. Частично без электричества находятся дома на улице Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина. Обновлено в 13:34 «Все потребители запитаны. Электроснабжение восстановлено», — сообщили в компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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