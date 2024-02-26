В Миассе молодая семья семь лет не может получить жилищную выплату

Выплата направляется на улучшение жилищных условий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Миассе молодая семья семь лет не может получить выплату для улучшения жилищных условий. В прошлом году у них родился третий ребенок. В администрации городского округа сообщили URA.RU, с чем связаны такие сроки ожидания.

«Заявки на выплаты многодетным семьям были отправлены согласно регламенту до 1 июля 2023 года. Бюджет был выделен на пять семей. Вы оформили статус многодетной семьи позже», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Миасса.

Семья рассказала, что встала на очередь по программе «Молодая семья» в 2017 году, в 2023 в семье родился третий ребенок, однако в список на получение выплат они не попали. В мэрии уточнили, что после получения статуса многодетной семьи автор сообщения существенно продвинулась в очереди, но в 2024 году бюджет на эти цели был уже расписан.

«На данный момент в очереди стоят 30 семей из Миасса. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета. Количество заявок растет по всей области», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В мэрии добавили, что средства на эти цели распределяются соразмерно. Семье предложили подойти в мае 2024 года с пакетом документов для регистрации на получение выплат в 2025 году.