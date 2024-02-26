Челябинский молокозавод подделал результаты лабораторных проверок

В документах на продукцию были указаны фейковые результаты исследований Фото: Анна Майорова © URA.RU

Златоустовский молочный завод Челябинской области оформил документы на 12 партий различных молочных продуктов на основе фейковых исследований. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Златоустовский молокозавод использовал 12 декларации о соответствии, оформленных на фейковых протоколах лабораторных испытаний. Лаборатории отрицают проведение исследований и заключение договоров с заводом. Иными словами, предприятие предоставило недостоверные сведения и документы», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Проверку документов ведомство провело в феврале. В фейковых данных подозревают декларации на фасованные, плавленые и полутвердые сыры, сгущенное молоко, творог и сливочное масло различной жирности, а также сухое и пастеризованное молоко. Документы на партии были оформлены якобы на основании испытании «Центра сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы «Московский» и ФБУ «Ростест-Москва». Обе лаборатории отрицают связь с заводом.

В ведомстве отметили, что усмотрели в действиях молокозавода нарушение законов в области технического регулирования и ветеринарии. Декларации отозвали и признали недействительными. Предприятию объявили предостережение и передали материалы дела в следственные органы.

URA.RU направило запрос в ООО «Златоустовский молочный завод». Ответ будет опубликован после получения.