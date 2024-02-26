Чешский генерал предрек Украине потерю Харькова и Купянска

Генерал Шедивы: ВСУ могут потерять Купянск и Харьков после обрушения фронта

26 февраля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Йиржи Шедивы сообщил, что у ВСУ есть стратегическая угроза Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут потерять контроль над Купянском и Харьковом. Таким мнением поделился экс-начальник генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. По его словам, из-за нехватки бойцов у ВСУ в конце весны фронт начнет рушиться. «Судя по всему, они (российские военные. — прим. URA.RU) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков», — заявил Шедивы в беседе с Lidovky. По его словам, ВСУ могут оказаться в огненном мешке. Он назвал это стратегической угрозой для украинской армии. По его словам, путь снабжения войск на юге будет осложнен. Шедивы заявил, что ВСУ нужно увеличить численность армии. «Если [президенту Украины Влаидмиру] Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны», — подчеркнул генерал. Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль заполучил планы по контрнаступлению ВСУ еще до его начала, передает «Ридус».

ВСУ могут потерять контроль над Купянском и Харьковом. Таким мнением поделился экс-начальник генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. По его словам, из-за нехватки бойцов у ВСУ в конце весны фронт начнет рушиться. «Судя по всему, они (российские военные. — прим. URA.RU) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков», — заявил Шедивы в беседе с Lidovky. По его словам, ВСУ могут оказаться в огненном мешке. Он назвал это стратегической угрозой для украинской армии. По его словам, путь снабжения войск на юге будет осложнен. Шедивы заявил, что ВСУ нужно увеличить численность армии. «Если [президенту Украины Влаидмиру] Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны», — подчеркнул генерал. Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль заполучил планы по контрнаступлению ВСУ еще до его начала, передает «Ридус».