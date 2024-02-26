Чешский генерал предрек Украине потерю Харькова и Купянска

ВСУ могут потерять контроль над Купянском и Харьковом. Таким мнением поделился экс-начальник генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. По его словам, из-за нехватки бойцов у ВСУ в конце весны фронт начнет рушиться.
«Судя по всему, они (российские военные. — прим. URA.RU) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков», — заявил Шедивы в беседе
Он назвал это стратегической угрозой для украинской армии. По его словам, путь снабжения войск на юге будет осложнен. Шедивы заявил, что ВСУ нужно увеличить численность армии. «Если [президенту Украины Влаидмиру] Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны», — подчеркнул генерал.
Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль заполучил планы по контрнаступлению ВСУ еще до его начала, передает «Ридус».
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