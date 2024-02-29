В Ленинском районе Челябинска на месте старых домов построят новый ЖК. Скрин

Площадь застройки нового ЖК составит 28 тысяч квадратных метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэрия Челябинска утвердила планировку территории под новый ЖК на месте аварийных жилых зданий в Ленинском районе города. В современном микрорайоне площадью 28 тысяч квадратных метров построят три высотных дома с детсадом, школой и всей необходимой инфраструктурой. Старые здания будут расселены и демонтированы, сообщается на сайте мэрии в документации.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Руставели, переулка Энергетиков, Трубников, Бобруйской (проект.) в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Как сообщается на сайте, пять жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, будет расселять и сносить ООО СЗ «Новый дом». Администрация города Челябинска также взяла на себя обязательство расселить и демонтировать пять жилых ветхих многоквартирных зданий. Возведением школы на территории нового микрорайона также займется администрация Челябинска. При этом проектируемый встроенный детский сад передавать в муниципальную собственность не планируется.

По проекту застройщик «Новый дом» возведет три жилых многоквартирных дома площадью 7 тысяч, 2 тысячи и 6 тысяч квадратных метров, а также школу вместимостью от 1100 до 1200 мест. Согласно документации, в одном из домов на первом этаже будет сделан детский сад на количество мест от 25 до 32. При этом игровые и физкультурные площадки встроенного детского сада будут совмещены с игровыми и физкульryрными площадками многоквартирного дома. Другое высотное здание будет с пристроенным магазином, третий дом возведут со встроенными объектами обслуживания жилой застройки.

Жилой комплекс планируется строить в две очереди. На первом этапе возведут два многоквартирных дома, один будет со встроенным детским садом. Вторая очередь строительства предполагает появление жилого дома со встроенными объектами обслуживания жилой застройки и строительство школы. Также на втором этапе к первому многоквартирному дому будет пристроен магазин.

В Ленинском районе Челябинска на старого жилфонда в рамках КРТ также появится новый микрорайон . Жилые здания будут построены на месте 17 аварийных домов в границах улиц границах Копейского шоссе и улиц Обуховская, Туркменская, Уральская.

В одном из домов будет детский сад, другое высотное здание будет с пристроенным магазином, третий дом возведут со встроенными объектами жилой застройки Скрин: сайт администрации г. Челябинска