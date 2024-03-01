На каждого челябинца в регионе приходится больше 109 тысяч рублей инвестиций. Скрин

01 марта 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Для роста вложений в экономику власти облегчили работу инвесторов с помощью карты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На каждого жителя Челябинской области приходится свыше 109 тысяч рублей инвестиций. Данные представлены на инвестиционной карте региона, составленной Минэкономразвития РФ. «Макроэкономические и инвестиционные показатели Челябинской области. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2022 году составляют 109,5 тысячи рублей», — отмечено в графическом документе. Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 373,2 млрд рублей, что обеспечило региону 1,3% доли в общем объеме РФ. Темп роста за три года, с 2020 по 2022 годы, снизился на 7,8%. Валовый региональный продукт (ВРП) достиг двух триллионов рублей, причем 37% пришлось на продукцию обрабатывающих производств. Еще 9,4% заняла в общем итоге оптово-розничная торговля, 8,2% — операции с недвижимостью. Добывающая промышленность заняла долю ВРП в 6,5%, транспорт и хранение — 6,1%, строительство 4,6%, а здравоохранение — 4,4%. Меньше всего в общий результат дали сельское хозяйство и рыболовство (4,1%) и научная деятельность (3,3%). Для стимулирования и облегчения инвестиций на карту нанесено 348 объектов региона. Вложить деньги власти предложили в 296 земельных участков, в 52 здания и сооружения. В Челябинске можно найти участки для производственной деятельности, работы банков и страховых обществ, торговли и другие. Отдельно можно выбрать объекты с преференциальным режимом. При этом площадок, укомплектованных инфраструктурой, в регионе пока не представлено, в основном — свободные, расположенные вне границ технопарков и иных институтов поддержки. В о же время карта, работающая пока в тестовом режиме, информирует о видах региональных стимулов для развития. Инвестор, испытавший затруднения, может обратиться в инвесткомитет с жалобой на разногласия между различными сторонами. Для удобства опция имеет отдельную готовую форму. Для облегчения инвестиций находить объект предложили на карте Скрин: сайт инвесткарты Минэкономразвития РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На каждого жителя Челябинской области приходится свыше 109 тысяч рублей инвестиций. Данные представлены на инвестиционной карте региона, составленной Минэкономразвития РФ. «Макроэкономические и инвестиционные показатели Челябинской области. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2022 году составляют 109,5 тысячи рублей», — отмечено в графическом документе. Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 373,2 млрд рублей, что обеспечило региону 1,3% доли в общем объеме РФ. Темп роста за три года, с 2020 по 2022 годы, снизился на 7,8%. Валовый региональный продукт (ВРП) достиг двух триллионов рублей, причем 37% пришлось на продукцию обрабатывающих производств. Еще 9,4% заняла в общем итоге оптово-розничная торговля, 8,2% — операции с недвижимостью. Добывающая промышленность заняла долю ВРП в 6,5%, транспорт и хранение — 6,1%, строительство 4,6%, а здравоохранение — 4,4%. Меньше всего в общий результат дали сельское хозяйство и рыболовство (4,1%) и научная деятельность (3,3%). Для стимулирования и облегчения инвестиций на карту нанесено 348 объектов региона. Вложить деньги власти предложили в 296 земельных участков, в 52 здания и сооружения. В Челябинске можно найти участки для производственной деятельности, работы банков и страховых обществ, торговли и другие. Отдельно можно выбрать объекты с преференциальным режимом. При этом площадок, укомплектованных инфраструктурой, в регионе пока не представлено, в основном — свободные, расположенные вне границ технопарков и иных институтов поддержки. В о же время карта, работающая пока в тестовом режиме, информирует о видах региональных стимулов для развития. Инвестор, испытавший затруднения, может обратиться в инвесткомитет с жалобой на разногласия между различными сторонами. Для удобства опция имеет отдельную готовую форму.