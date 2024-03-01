На каждого жителя Челябинской области приходится свыше 109 тысяч рублей инвестиций. Данные представлены на инвестиционной карте региона, составленной Минэкономразвития РФ.
«Макроэкономические и инвестиционные показатели Челябинской области. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2022 году составляют 109,5 тысячи рублей», — отмечено в графическом документе.
Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 373,2 млрд рублей, что обеспечило региону 1,3% доли в общем объеме РФ. Темп роста за три года, с 2020 по 2022 годы, снизился на 7,8%.
Валовый региональный продукт (ВРП) достиг двух триллионов рублей, причем 37% пришлось на продукцию обрабатывающих производств. Еще 9,4% заняла в общем итоге оптово-розничная торговля, 8,2% — операции с недвижимостью. Добывающая промышленность заняла долю ВРП в 6,5%, транспорт и хранение — 6,1%, строительство 4,6%, а здравоохранение — 4,4%. Меньше всего в общий результат дали сельское хозяйство и рыболовство (4,1%) и научная деятельность (3,3%).
Для стимулирования и облегчения инвестиций на карту нанесено 348 объектов региона. Вложить деньги власти предложили в 296 земельных участков, в 52 здания и сооружения. В Челябинске можно найти участки для производственной деятельности, работы банков и страховых обществ, торговли и другие. Отдельно можно выбрать объекты с преференциальным режимом. При этом площадок, укомплектованных инфраструктурой, в регионе пока не представлено, в основном — свободные, расположенные вне границ технопарков и иных институтов поддержки. В о же время карта, работающая пока в тестовом режиме, информирует о видах региональных стимулов для развития. Инвестор, испытавший затруднения, может обратиться в инвесткомитет с жалобой на разногласия между различными сторонами. Для удобства опция имеет отдельную готовую форму.
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