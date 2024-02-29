Свердловский экс-участковый, рассказавший о могиле с тремя трупами, накажет силовиков

Экс-участковый из Шали Золотко подал в суд две жалобы на следователей

01 марта 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Юрий Золотко подал две жалобы на действия сотрудников Следственного комитета Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Бывший участковый из Шали (Свердловская область) Юрий Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и попал под уголовное преследование, подал в Свердловский областной суд две жалобы на следователей. Об этом URA.RU рассказала его жена Кристина Золотко. Жалобы супруги отправили из-за обыска, который силовики провели в доме Золотко 12 января, и наложения ареста на машину и квартиру экс-участкового. «Если суд встанет на нашу сторону, то по одному делу нам вернут наши вещи, которые изъяли (компьютер и телефон), а по второму — снимут арест с имущества», — пояснила Кристина Золотко. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Суд, на котором будут рассматривать жалобу по обыску, должен был состояться 1 марта. Процесс перенесли на две недели из-за неявки адвоката Золотко. Вторую жалобу будут рассматривать 13 марта, рассказали URA.RU в Свердловском областном суде. Семья Золотко пытается добиться справедливости Фото: Илья Московец © URA.RU Согласно картотеке инстанции, рассмотреть одну из жалоб Золотко должна судья Юлия Гусева. Та самая, которая вынесла обвинительный приговор бывшему оперативнику из Нижнего Тагила Руслану Белоконному. Он попал под суд за эпизод с подменой результатов медицинского освидетельствования тренера, которого задержал пьяным. В январе текущего года Свердловский облсуд отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в Тагилстроевский районный суд, откуда Гусеву и перевели в Екатеринбург. Золотко стал известен после того как в конце 2023 года рассказал о могиле с тремя трупами, обвинив начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в ОВД, заявили, что информация экс-участкового не является достоверной. После этого Золотко стал фигурантом уголовного дела — его обвинили в превышении должностных полномочий за три эпизода избиения граждан (к слову, которых Золотко задерживал, когда был при исполнении). В Шалинском районном суде следствие просило поместить бывшего силовика под стражу, но его отправили под домашний арест. Всего против Золотко было возбуждено два уголовных дела. Второе — за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Первоуральский городской суд 22 февраля отменил приговор, вернув дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Подробнее об истории участкового — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший участковый из Шали (Свердловская область) Юрий Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и попал под уголовное преследование, подал в Свердловский областной суд две жалобы на следователей. Об этом URA.RU рассказала его жена Кристина Золотко. Жалобы супруги отправили из-за обыска, который силовики провели в доме Золотко 12 января, и наложения ареста на машину и квартиру экс-участкового. «Если суд встанет на нашу сторону, то по одному делу нам вернут наши вещи, которые изъяли (компьютер и телефон), а по второму — снимут арест с имущества», — пояснила Кристина Золотко. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Суд, на котором будут рассматривать жалобу по обыску, должен был состояться 1 марта. Процесс перенесли на две недели из-за неявки адвоката Золотко. Вторую жалобу будут рассматривать 13 марта, рассказали URA.RU в Свердловском областном суде. Согласно картотеке инстанции, рассмотреть одну из жалоб Золотко должна судья Юлия Гусева. Та самая, которая вынесла обвинительный приговор бывшему оперативнику из Нижнего Тагила Руслану Белоконному. Он попал под суд за эпизод с подменой результатов медицинского освидетельствования тренера, которого задержал пьяным. В январе текущего года Свердловский облсуд отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в Тагилстроевский районный суд, откуда Гусеву и перевели в Екатеринбург. Золотко стал известен после того как в конце 2023 года рассказал о могиле с тремя трупами, обвинив начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в ОВД, заявили, что информация экс-участкового не является достоверной. После этого Золотко стал фигурантом уголовного дела — его обвинили в превышении должностных полномочий за три эпизода избиения граждан (к слову, которых Золотко задерживал, когда был при исполнении). В Шалинском районном суде следствие просило поместить бывшего силовика под стражу, но его отправили под домашний арест. Всего против Золотко было возбуждено два уголовных дела. Второе — за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Первоуральский городской суд 22 февраля отменил приговор, вернув дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Подробнее об истории участкового — в сюжете URA.RU.