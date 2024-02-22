Суд оправдал уральского экс-участкового, раскрывшего тайну могилы с 3 трупами

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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий
Теперь Юрий Золотко будет добиваться того, чтобы снять обвинения в превышении полномочий Фото:
новость из сюжета
Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

С экс-участкового из Шали (Свердловская область) Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами, сняли обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Об этом URA.RU сообщила его супруга Кристина. Однако Золотко является фигурантом еще одного уголовного дела.

«Приговор отменен!!!» — написала Золотко журналисту URA.RU. Ее муж был осужден 6 октября 2023 года за избиение соседа. Такое решение приняла судья Шалинского райсуда Ольга Лейс. Ее приговор отменили в Первоуральском городском суде. «Дело вернули на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», — пояснили агентству в горсуде.

Это лишь одно уголовное дело, которое было возбуждено на бывшего полицейского. Также его обвиняют в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Золотко избил троих мужчин, когда работал участковым.

Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами в декабре прошлого года. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК заявили, что информация Золотко не соответствует действительности. После этого экс-участковый стал фигурантом уголовного дела. Следователь просил отправить Золотко в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест. Судебное разбирательство продолжается. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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С экс-участкового из Шали (Свердловская область) Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами, сняли обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Об этом URA.RU сообщила его супруга Кристина. Однако Золотко является фигурантом еще одного уголовного дела. «Приговор отменен!!!» — написала Золотко журналисту URA.RU. Ее муж был осужден 6 октября 2023 года за избиение соседа. Такое решение приняла судья Шалинского райсуда Ольга Лейс. Ее приговор отменили в Первоуральском городском суде. «Дело вернули на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», — пояснили агентству в горсуде. Это лишь одно уголовное дело, которое было возбуждено на бывшего полицейского. Также его обвиняют в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Золотко избил троих мужчин, когда работал участковым. Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами в декабре прошлого года. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК заявили, что информация Золотко не соответствует действительности. После этого экс-участковый стал фигурантом уголовного дела. Следователь просил отправить Золотко в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест. Судебное разбирательство продолжается. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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