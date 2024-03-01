Открытый колодец был достаточно глубокий, рассказал автор поста
В Магнитогорске (Челябинская область) в популярном парке «Притяжение» собака упала в открытый колодец. Об этом рассказали очевидцы.
«Почему в парке „Притяжение“ открыты колодцы? Вчера, 1 марта, при прогулке собака провалилась в один из них, ладно хоть обошлось без переломов», — сообщили очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».
Со слов автора поста, колодец из-за снега не было видно. Упасть туда могут дети.
Редакция URA.RU направила редакционный запрос в пресс-службу парка «Притяжение». Ответ будет опубликован после получения.
Открытый колодец в магнитогорском парке «Притяжение», куда упала собака
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.