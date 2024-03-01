01 марта 2024

В магнитогорском парке «Притяжение» собака упала в открытый колодец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., канализационный люк, зима, колодец
Открытый колодец был достаточно глубокий, рассказал автор поста Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в популярном парке «Притяжение» собака упала в открытый колодец. Об этом рассказали очевидцы.

«Почему в парке „Притяжение“ открыты колодцы? Вчера, 1 марта, при прогулке собака провалилась в один из них, ладно хоть обошлось без переломов», — сообщили очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов автора поста, колодец из-за снега не было видно. Упасть туда могут дети.

Редакция URA.RU направила редакционный запрос в пресс-службу парка «Притяжение». Ответ будет опубликован после получения.

Открытый колодец в магнитогорском парке «Притяжение», куда упала собака
Открытый колодец в магнитогорском парке «Притяжение», куда упала собака

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В Магнитогорске (Челябинская область) в популярном парке «Притяжение» собака упала в открытый колодец. Об этом рассказали очевидцы. «Почему в парке „Притяжение“ открыты колодцы? Вчера, 1 марта, при прогулке собака провалилась в один из них, ладно хоть обошлось без переломов», — сообщили очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов автора поста, колодец из-за снега не было видно. Упасть туда могут дети. Редакция URA.RU направила редакционный запрос в пресс-службу парка «Притяжение». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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