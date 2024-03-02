Во время ликвидации пожара в Миассе Челябинской области сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшей хозяйки квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.
«В Миассе сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в многоквартирном доме по улице Молодежная… Хозяйка квартиры, женщина 1939 года рождения, погибла», — сообщает МЧС региона в своем telegram-канале. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
Пожар произошел в квартире на шестом этаже многоквартирного дома на площади 62 кв. м. Эвакуировано из задымленного дома 8 человек, в том числе 2 детей.
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