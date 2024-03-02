02 марта 2024
01 марта 2024

В челябинском городе пенсионерка задохнулась в дыму во время пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре спасли двоих детей Фото:

Во время ликвидации пожара в Миассе Челябинской области сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшей хозяйки квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

«В Миассе сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в многоквартирном доме по улице Молодежная… Хозяйка квартиры, женщина 1939 года рождения, погибла», — сообщает МЧС региона в своем telegram-канале. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Пожар произошел в квартире на шестом этаже многоквартирного дома на площади 62 кв. м. Эвакуировано из задымленного дома 8 человек, в том числе 2 детей.

Спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома
Спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома
Сотрудники МЧС спасли двух детей
Сотрудники МЧС спасли двух детей

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Во время ликвидации пожара в Миассе Челябинской области сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшей хозяйки квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области. «В Миассе сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в многоквартирном доме по улице Молодежная… Хозяйка квартиры, женщина 1939 года рождения, погибла», — сообщает МЧС региона в своем telegram-канале. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Пожар произошел в квартире на шестом этаже многоквартирного дома на площади 62 кв. м. Эвакуировано из задымленного дома 8 человек, в том числе 2 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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