В заведении готовили пиццу и бургеры
В Екатеринбурге закрылись все три точки кафе Grott Spot, специализирующегося на пицце и бургерах. Заведения быстрого питания проработали чуть больше года, говорится в группе бистро «ВКонтакте». Теперь жители города могут посетить только ресторан Grott Bar.
«С 1 марта все точки Grott Spot закрыты! Спасибо за внимание к нашему проекту. Ждем вас в Grott Bar за нашими вкуснейшими бургерами», — говорится в сообщении.
Заведения открылись на улицах Кузнецова, Татищева и Московской в конце 2022 года. В соцсетях фанаты бистро расстроились, что теперь будут вынуждены ездить до большого ресторана Grott Bar в центре города.
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