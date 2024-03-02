В Екатеринбурге закрылись все точки кафе Grott Spot. Скрин

03 марта 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

В заведении готовили пиццу и бургеры Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге закрылись все три точки кафе Grott Spot, специализирующегося на пицце и бургерах. Заведения быстрого питания проработали чуть больше года, говорится в группе бистро «ВКонтакте». Теперь жители города могут посетить только ресторан Grott Bar. «С 1 марта все точки Grott Spot закрыты! Спасибо за внимание к нашему проекту. Ждем вас в Grott Bar за нашими вкуснейшими бургерами», — говорится в сообщении. Заведения открылись на улицах Кузнецова, Татищева и Московской в конце 2022 года. В соцсетях фанаты бистро расстроились, что теперь будут вынуждены ездить до большого ресторана Grott Bar в центре города. Скрин: сайт Grott Spot

В Екатеринбурге закрылись все три точки кафе Grott Spot, специализирующегося на пицце и бургерах. Заведения быстрого питания проработали чуть больше года, говорится в группе бистро «ВКонтакте». Теперь жители города могут посетить только ресторан Grott Bar. «С 1 марта все точки Grott Spot закрыты! Спасибо за внимание к нашему проекту. Ждем вас в Grott Bar за нашими вкуснейшими бургерами», — говорится в сообщении. Заведения открылись на улицах Кузнецова, Татищева и Московской в конце 2022 года. В соцсетях фанаты бистро расстроились, что теперь будут вынуждены ездить до большого ресторана Grott Bar в центре города.