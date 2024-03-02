02 марта 2024

В Екатеринбурге закрылись все точки кафе Grott Spot. Скрин

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В заведении готовили пиццу и бургеры Фото:

В Екатеринбурге закрылись все три точки кафе Grott Spot, специализирующегося на пицце и бургерах. Заведения быстрого питания проработали чуть больше года, говорится в группе бистро «ВКонтакте». Теперь жители города могут посетить только ресторан Grott Bar.

«С 1 марта все точки Grott Spot закрыты! Спасибо за внимание к нашему проекту. Ждем вас в Grott Bar за нашими вкуснейшими бургерами», — говорится в сообщении.

Заведения открылись на улицах Кузнецова, Татищева и Московской в конце 2022 года. В соцсетях фанаты бистро расстроились, что теперь будут вынуждены ездить до большого ресторана Grott Bar в центре города.

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В Екатеринбурге закрылись все три точки кафе Grott Spot, специализирующегося на пицце и бургерах. Заведения быстрого питания проработали чуть больше года, говорится в группе бистро «ВКонтакте». Теперь жители города могут посетить только ресторан Grott Bar. «С 1 марта все точки Grott Spot закрыты! Спасибо за внимание к нашему проекту. Ждем вас в Grott Bar за нашими вкуснейшими бургерами», — говорится в сообщении. Заведения открылись на улицах Кузнецова, Татищева и Московской в конце 2022 года. В соцсетях фанаты бистро расстроились, что теперь будут вынуждены ездить до большого ресторана Grott Bar в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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