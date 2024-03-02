Клава Кока и Niletto выступили на закрытии «Игр будущего»

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) и музыкант Niletto (Данил Прытков), родом из Екатеринбурга, выступили на закрытии международного турнира «Игры будущего» в Казани. Видео концертной части Клава Кока опубликовала в своем telegram-канале.
«Мне бы хотелось, чтобы после сегодняшнего масштабного мероприятия у каждого из вас дела пошли в гору. И чтобы все плохое и ненужное из жизни покинуло чат», — сказала певица, анонсируя свой главный хит «Покинула чат».
«Игры будущего» — международные соревнования по фиджитал-спорту с призовым фондом 10 млн долларов, собравшие 277 команд и две тысячи участников из 107 стран. Турнир открылся 21 февраля в Казани. Президент России Владимир Путин выступил на открытии мероприятия. Он заявил, что соревнования были организованы на международном уровне.
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