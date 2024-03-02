02 марта 2024

Клава Кока и Niletto выступили на закрытии «Игр будущего»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока и Niletto стали хедлайнерами программы закрытия турнира Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) и музыкант Niletto (Данил Прытков), родом из Екатеринбурга, выступили на закрытии международного турнира «Игры будущего» в Казани. Видео концертной части Клава Кока опубликовала в своем telegram-канале.

«Мне бы хотелось, чтобы после сегодняшнего масштабного мероприятия у каждого из вас дела пошли в гору. И чтобы все плохое и ненужное из жизни покинуло чат», — сказала певица, анонсируя свой главный хит «Покинула чат».

«Игры будущего» — международные соревнования по фиджитал-спорту с призовым фондом 10 млн долларов, собравшие 277 команд и две тысячи участников из 107 стран. Турнир открылся 21 февраля в Казани. Президент России Владимир Путин выступил на открытии мероприятия. Он заявил, что соревнования были организованы на международном уровне.

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) и музыкант Niletto (Данил Прытков), родом из Екатеринбурга, выступили на закрытии международного турнира «Игры будущего» в Казани. Видео концертной части Клава Кока опубликовала в своем telegram-канале. «Мне бы хотелось, чтобы после сегодняшнего масштабного мероприятия у каждого из вас дела пошли в гору. И чтобы все плохое и ненужное из жизни покинуло чат», — сказала певица, анонсируя свой главный хит «Покинула чат». «Игры будущего» — международные соревнования по фиджитал-спорту с призовым фондом 10 млн долларов, собравшие 277 команд и две тысячи участников из 107 стран. Турнир открылся 21 февраля в Казани. Президент России Владимир Путин выступил на открытии мероприятия. Он заявил, что соревнования были организованы на международном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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