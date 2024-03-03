Миссис «Пермь-2014» запустила свое кулинарное шоу. Видео

04 марта 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

В шоу шеф-повары делятся рецептами Фото: Размик Закарян © URA.RU Первая Миссис «Пермь-2014» Диана Габдуллина запустила кулинарное шоу, в котором шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами. Об этом сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте». «Мы решили снять серию кулинарных роликов, где шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами с ведущей шоу Дианой Габдуллиной — Диана — первая Миссис „Пермь-2014“ и лицо самого красивого робота „Дуняша“», — говорится в группе. В первом выпуске бренд-шеф сети доставок «Итоито | Чак Норис» Григорий Лазарев показал рецепт приготовления тунца в азиатском стиле. Вместе с ведущей они обсудили кулинарные хитрости, а также сколько котлет готовят в многодетных семьях.

Первая Миссис «Пермь-2014» Диана Габдуллина запустила кулинарное шоу, в котором шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами. Об этом сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте». «Мы решили снять серию кулинарных роликов, где шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами с ведущей шоу Дианой Габдуллиной — Диана — первая Миссис „Пермь-2014“ и лицо самого красивого робота „Дуняша“», — говорится в группе. В первом выпуске бренд-шеф сети доставок «Итоито | Чак Норис» Григорий Лазарев показал рецепт приготовления тунца в азиатском стиле. Вместе с ведущей они обсудили кулинарные хитрости, а также сколько котлет готовят в многодетных семьях.