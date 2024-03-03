03 марта 2024
02 марта 2024

Миссис «Пермь-2014» запустила свое кулинарное шоу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, готовка, блюдо, ресторан, повар, ресторан si
В шоу шеф-повары делятся рецептами Фото:

Первая Миссис «Пермь-2014» Диана Габдуллина запустила кулинарное шоу, в котором шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами. Об этом сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».

«Мы решили снять серию кулинарных роликов, где шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами с ведущей шоу Дианой Габдуллиной — Диана — первая Миссис „Пермь-2014“ и лицо самого красивого робота „Дуняша“», — говорится в группе.

В первом выпуске бренд-шеф сети доставок «Итоито | Чак Норис» Григорий Лазарев показал рецепт приготовления тунца в азиатском стиле. Вместе с ведущей они обсудили кулинарные хитрости, а также сколько котлет готовят в многодетных семьях.

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Первая Миссис «Пермь-2014» Диана Габдуллина запустила кулинарное шоу, в котором шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами. Об этом сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте». «Мы решили снять серию кулинарных роликов, где шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами с ведущей шоу Дианой Габдуллиной — Диана — первая Миссис „Пермь-2014“ и лицо самого красивого робота „Дуняша“», — говорится в группе. В первом выпуске бренд-шеф сети доставок «Итоито | Чак Норис» Григорий Лазарев показал рецепт приготовления тунца в азиатском стиле. Вместе с ведущей они обсудили кулинарные хитрости, а также сколько котлет готовят в многодетных семьях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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