Первая Миссис «Пермь-2014» Диана Габдуллина запустила кулинарное шоу, в котором шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами. Об этом сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».
«Мы решили снять серию кулинарных роликов, где шеф-повара пермских кафе и ресторанов делятся своими любимыми рецептами с ведущей шоу Дианой Габдуллиной — Диана — первая Миссис „Пермь-2014“ и лицо самого красивого робота „Дуняша“», — говорится в группе.
В первом выпуске бренд-шеф сети доставок «Итоито | Чак Норис» Григорий Лазарев показал рецепт приготовления тунца в азиатском стиле. Вместе с ведущей они обсудили кулинарные хитрости, а также сколько котлет готовят в многодетных семьях.
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