03 марта 2024
02 марта 2024

Летом из Перми в Сочи будут летать пять авиакомпаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Летом в Сочи не столь пасмурно (архивное фото) Фото:

С июня из Перми в Сочи можно будет улететь с помощью услуг пяти российских авиакомпаний. Программы четырех из них уже стоят в расписании пермского аэропорта.

«„Аэрофлот“ будет летать ежедневно с 1 июня по 30 сентября, „Уральские авиалинии“ с июня по октябрь, Nordwind с 3 июня по 26 сентября и Smartavia с 5 июня по 27 сентября два раза в неделю, а „Икар“ один раз в неделю с 6 июня по 24 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Лоукостер «Победа» уже продает билеты, но на сайте «Большого Савино» в расписании его рейсы пока не значатся.

Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми продолжают летать самолеты в Минск. Власти решили не приостанавливать летную программу и продлили ее на март.

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С июня из Перми в Сочи можно будет улететь с помощью услуг пяти российских авиакомпаний. Программы четырех из них уже стоят в расписании пермского аэропорта. «„Аэрофлот“ будет летать ежедневно с 1 июня по 30 сентября, „Уральские авиалинии“ с июня по октябрь, Nordwind с 3 июня по 26 сентября и Smartavia с 5 июня по 27 сентября два раза в неделю, а „Икар“ один раз в неделю с 6 июня по 24 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Лоукостер «Победа» уже продает билеты, но на сайте «Большого Савино» в расписании его рейсы пока не значатся. Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми продолжают летать самолеты в Минск. Власти решили не приостанавливать летную программу и продлили ее на март.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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