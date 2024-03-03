Летом из Перми в Сочи будут летать пять авиакомпаний

04 марта 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Летом в Сочи не столь пасмурно (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU С июня из Перми в Сочи можно будет улететь с помощью услуг пяти российских авиакомпаний. Программы четырех из них уже стоят в расписании пермского аэропорта. «„Аэрофлот“ будет летать ежедневно с 1 июня по 30 сентября, „Уральские авиалинии“ с июня по октябрь, Nordwind с 3 июня по 26 сентября и Smartavia с 5 июня по 27 сентября два раза в неделю, а „Икар“ один раз в неделю с 6 июня по 24 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Лоукостер «Победа» уже продает билеты, но на сайте «Большого Савино» в расписании его рейсы пока не значатся. Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми продолжают летать самолеты в Минск. Власти решили не приостанавливать летную программу и продлили ее на март.

С июня из Перми в Сочи можно будет улететь с помощью услуг пяти российских авиакомпаний. Программы четырех из них уже стоят в расписании пермского аэропорта. «„Аэрофлот“ будет летать ежедневно с 1 июня по 30 сентября, „Уральские авиалинии“ с июня по октябрь, Nordwind с 3 июня по 26 сентября и Smartavia с 5 июня по 27 сентября два раза в неделю, а „Икар“ один раз в неделю с 6 июня по 24 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Лоукостер «Победа» уже продает билеты, но на сайте «Большого Савино» в расписании его рейсы пока не значатся. Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми продолжают летать самолеты в Минск. Власти решили не приостанавливать летную программу и продлили ее на март.