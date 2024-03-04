Россиянам дали советы, как изменить голос

Эксперт по речи Рагга: нужно развивать дыхание, чтобы избавиться от писклявости

04 марта 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Для хорошего звучания голоса нужно развивать дыхание Фото: Марина Молдавская © URA.RU Чтобы избавиться от детской визгливости в голосе, необходимо развивать дыхание и исключить стресс. Об этом сообщил эксперт по голосу и речи Тимур Рагга. «Голос — это физиологический процесс, озвученное дыхание, в котором нужно разобраться. Придать силу звучанию можно, научившись объемно вдыхать и выдыхать воздух. Дыхание должно держаться на опоре, то есть на диафрагме», — рассказал Рагга в беседе с « Газетой.Ru ». По словам тренера, многие дышат поверхностно. Когда люди вдыхают воздух, задействовав только грудь, они начинают сипеть. В результате голос слабеет. Мощный голос звучит иначе. Диафрагма позволяет звучать тверже и увереннее, не сказываясь на внешности. Психологические факторы также влияют на голос. Стресс и волнение способствуют тихому и неуверенному тембру. Зажимы в голосовых связках делают голос выше. Поэтому, когда женщины ругаются у них проявляются визгливые нотки. Они говорят на связках, быстро глотая воздух и начинают звучать по-детски, указал эксперт Рагга обратил внимание на то, что процесс постановки голоса зависит от психики человека и его эмоционального состояния. В этом случае необходимы телесные практики — прием у остеопата, массаж или йога. Спокойствие внутри поможет наладить глубокое и мощное дыхание, снизить темп речи и получить хорошо поставленный голос, заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избавиться от детской визгливости в голосе, необходимо развивать дыхание и исключить стресс. Об этом сообщил эксперт по голосу и речи Тимур Рагга. «Голос — это физиологический процесс, озвученное дыхание, в котором нужно разобраться. Придать силу звучанию можно, научившись объемно вдыхать и выдыхать воздух. Дыхание должно держаться на опоре, то есть на диафрагме», — рассказал Рагга в беседе с «Газетой.Ru». По словам тренера, многие дышат поверхностно. Когда люди вдыхают воздух, задействовав только грудь, они начинают сипеть. В результате голос слабеет. Мощный голос звучит иначе. Диафрагма позволяет звучать тверже и увереннее, не сказываясь на внешности. Психологические факторы также влияют на голос. Стресс и волнение способствуют тихому и неуверенному тембру. Зажимы в голосовых связках делают голос выше. Поэтому, когда женщины ругаются у них проявляются визгливые нотки. Они говорят на связках, быстро глотая воздух и начинают звучать по-детски, указал эксперт Рагга обратил внимание на то, что процесс постановки голоса зависит от психики человека и его эмоционального состояния. В этом случае необходимы телесные практики — прием у остеопата, массаж или йога. Спокойствие внутри поможет наладить глубокое и мощное дыхание, снизить темп речи и получить хорошо поставленный голос, заключил специалист.