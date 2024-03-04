Россиянам дали советы, как изменить голос

Эксперт по речи Рагга: нужно развивать дыхание, чтобы избавиться от писклявости
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Открытие караоке-бара "Голос Огонька". Екатеринбург, певица, декольте, караоке-бар
Для хорошего звучания голоса нужно развивать дыхание Фото:

Чтобы избавиться от детской визгливости в голосе, необходимо развивать дыхание и исключить стресс. Об этом сообщил эксперт по голосу и речи Тимур Рагга.

«Голос — это физиологический процесс, озвученное дыхание, в котором нужно разобраться. Придать силу звучанию можно, научившись объемно вдыхать и выдыхать воздух. Дыхание должно держаться на опоре, то есть на диафрагме», — рассказал Рагга в беседе с «Газетой.Ru».

По словам тренера, многие дышат поверхностно. Когда люди вдыхают воздух, задействовав только грудь, они начинают сипеть. В результате голос слабеет. Мощный голос звучит иначе. Диафрагма позволяет звучать тверже и увереннее, не сказываясь на внешности.

Психологические факторы также влияют на голос. Стресс и волнение способствуют тихому и неуверенному тембру. Зажимы в голосовых связках делают голос выше. Поэтому, когда женщины ругаются у них проявляются визгливые нотки. Они говорят на связках, быстро глотая воздух и начинают звучать по-детски, указал эксперт

Рагга обратил внимание на то, что процесс постановки голоса зависит от психики человека и его эмоционального состояния. В этом случае необходимы телесные практики — прием у остеопата, массаж или йога. Спокойствие внутри поможет наладить глубокое и мощное дыхание, снизить темп речи и получить хорошо поставленный голос, заключил специалист.

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Чтобы избавиться от детской визгливости в голосе, необходимо развивать дыхание и исключить стресс. Об этом сообщил эксперт по голосу и речи Тимур Рагга. «Голос — это физиологический процесс, озвученное дыхание, в котором нужно разобраться. Придать силу звучанию можно, научившись объемно вдыхать и выдыхать воздух. Дыхание должно держаться на опоре, то есть на диафрагме», — рассказал Рагга в беседе с «Газетой.Ru». По словам тренера, многие дышат поверхностно. Когда люди вдыхают воздух, задействовав только грудь, они начинают сипеть. В результате голос слабеет. Мощный голос звучит иначе. Диафрагма позволяет звучать тверже и увереннее, не сказываясь на внешности. Психологические факторы также влияют на голос. Стресс и волнение способствуют тихому и неуверенному тембру. Зажимы в голосовых связках делают голос выше. Поэтому, когда женщины ругаются у них проявляются визгливые нотки. Они говорят на связках, быстро глотая воздух и начинают звучать по-детски, указал эксперт Рагга обратил внимание на то, что процесс постановки голоса зависит от психики человека и его эмоционального состояния. В этом случае необходимы телесные практики — прием у остеопата, массаж или йога. Спокойствие внутри поможет наладить глубокое и мощное дыхание, снизить темп речи и получить хорошо поставленный голос, заключил специалист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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