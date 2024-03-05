Свердловский детский лагерь выплатит 400 тысяч за изнасилованного ребенка

05 марта 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в лагере прошлым летом Фото: Анна Майорова © URA.RU Руководство детского лагеря «Уральские самоцветы» под Верхней Сысертью (Свердловская область) обязали выплатить родителям 400 тысяч рублей за их изнасилованного семилетнего сына. История произошла в августе 2023 года. Мальчика отправили отдыхать в лагерь с 20 июля по 2 августа, после возвращения ребенок рассказал родителям, что над ним надругались подростки. Никто из них не понес наказания, потому что на момент совершения преступления ребятам не было 14 лет. После этого родители решили подать в суд на руководство «Уральских самоцветов». Как пояснили в пресс-службе Кировского районного суда, иск родных пострадавшего был удовлетворен. «В пользу истцов назначили выплату в размере 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. А также 37 266 рублей 45 копеек в качестве оплаты расходов на оплату представителей и специалистов», — рассказали «КП-Екатеринбург» в суде.

Руководство детского лагеря «Уральские самоцветы» под Верхней Сысертью (Свердловская область) обязали выплатить родителям 400 тысяч рублей за их изнасилованного семилетнего сына. История произошла в августе 2023 года. Мальчика отправили отдыхать в лагерь с 20 июля по 2 августа, после возвращения ребенок рассказал родителям, что над ним надругались подростки. Никто из них не понес наказания, потому что на момент совершения преступления ребятам не было 14 лет. После этого родители решили подать в суд на руководство «Уральских самоцветов». Как пояснили в пресс-службе Кировского районного суда, иск родных пострадавшего был удовлетворен. «В пользу истцов назначили выплату в размере 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. А также 37 266 рублей 45 копеек в качестве оплаты расходов на оплату представителей и специалистов», — рассказали «КП-Екатеринбург» в суде.