05 марта 2024

УФАС заподозрило пермскую клинику в незаконной рекламе

© Служба новостей «URA.RU»
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Частная клиника рекламировала свои услуги, не предупреждая о противопоказаниях
Частная клиника рекламировала свои услуги, не предупреждая о противопоказаниях Фото:

Пермское УФАС заподозрило частную стоматологическую клинику краевой столицы в нарушении закона о рекламе. Медучреждение разместило на фасаде здания вывеску, рекламирующую услуги клиники. При этом в тексте отсутствовало предупреждение о противопоказаниях.

«Установлено, что стоматуслуги по адресу город Пермь, улица Малкова, 26, оказывает ООО «Центр стоматологии «Династия», распространившее ненадлежащую рекламу. Реклама медуслуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию. В данном случае предупреждение отсутствовало, что содержит признаки нарушения закона», — сообщило пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В отношении клиники возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 19 марта. В случае установления факта нарушения медучреждению грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

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Пермское УФАС заподозрило частную стоматологическую клинику краевой столицы в нарушении закона о рекламе. Медучреждение разместило на фасаде здания вывеску, рекламирующую услуги клиники. При этом в тексте отсутствовало предупреждение о противопоказаниях. «Установлено, что стоматуслуги по адресу город Пермь, улица Малкова, 26, оказывает ООО «Центр стоматологии «Династия», распространившее ненадлежащую рекламу. Реклама медуслуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию. В данном случае предупреждение отсутствовало, что содержит признаки нарушения закона», — сообщило пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В отношении клиники возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 19 марта. В случае установления факта нарушения медучреждению грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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