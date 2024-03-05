УФАС заподозрило пермскую клинику в незаконной рекламе

Пермское УФАС заподозрило частную стоматологическую клинику краевой столицы в нарушении закона о рекламе. Медучреждение разместило на фасаде здания вывеску, рекламирующую услуги клиники. При этом в тексте отсутствовало предупреждение о противопоказаниях.
«Установлено, что стоматуслуги по адресу город Пермь, улица Малкова, 26, оказывает ООО «Центр стоматологии «Династия», распространившее ненадлежащую рекламу. Реклама медуслуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию. В данном случае предупреждение отсутствовало, что содержит признаки нарушения закона», — сообщило пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В отношении клиники возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 19 марта. В случае установления факта нарушения медучреждению грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.
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