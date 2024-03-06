В Екатеринбурге на ВИЗе горит частный дом. Видео

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В одном из районов Екатеринбурга загорелся частный дом (архивное фото)
В одном из районов Екатеринбурга загорелся частный дом (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в частном секторе на ВИЗе загорелся дом. Информация об этом появилась в мессенджере Telegram. 

"На перекрестке Татищева — Торфорезов горит частный дом. На место приехали сотрудники МЧС", — говорится в сообщении telegram-канала "Инцидент Екатеринбург". 

На момент публикации новости корреспондент запросил комментарий в пресс-службе МЧС Свердловской области. Ответ ожидается. 

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В Екатеринбурге в частном секторе на ВИЗе загорелся дом. Информация об этом появилась в мессенджере Telegram.  "На перекрестке Татищева — Торфорезов горит частный дом. На место приехали сотрудники МЧС", — говорится в сообщении telegram-канала "Инцидент Екатеринбург".  На момент публикации новости корреспондент запросил комментарий в пресс-службе МЧС Свердловской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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