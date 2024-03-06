В Екатеринбурге на ВИЗе горит частный дом. Видео

В одном из районов Екатеринбурга загорелся частный дом (архивное фото)
В Екатеринбурге в частном секторе на ВИЗе загорелся дом. Информация об этом появилась в мессенджере Telegram.
"На перекрестке Татищева — Торфорезов горит частный дом. На место приехали сотрудники МЧС", — говорится в сообщении telegram-канала "Инцидент Екатеринбург".
На момент публикации новости корреспондент запросил комментарий в пресс-службе МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
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