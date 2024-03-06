06 марта 2024

В ХМАО вуз в суде добился сноса вышки сотовой связи со своей территории

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, сотовая связь, мобильная связь, сотовая вышка, сотовая сеть, сотовая антенна
Арбитражный суд постановил снять станции сотовой связи с территории вуза Фото:

Сургутский госуниверситет засудил сотового оператора за размещение вышек связи на территории образовательного учреждения. Арбитражный суд Югры удовлетворил иск СурГУ, сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югры».

«Арбитражный суд ХМАО-Югры удовлетворил иск Сургутского госуниверситета к Мегафону о снятии базовых станций сотовой связи с территории образовательного учреждения. Соблюдение санитарных норм при размещении станций — ключевой момент!» — пишет telegram-канал. Согласно постановлению Главного санитарного врача РФ, размещение станций на территории образовательных учреждений запрещено.

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Сургутский госуниверситет засудил сотового оператора за размещение вышек связи на территории образовательного учреждения. Арбитражный суд Югры удовлетворил иск СурГУ, сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югры». «Арбитражный суд ХМАО-Югры удовлетворил иск Сургутского госуниверситета к Мегафону о снятии базовых станций сотовой связи с территории образовательного учреждения. Соблюдение санитарных норм при размещении станций — ключевой момент!» — пишет telegram-канал. Согласно постановлению Главного санитарного врача РФ, размещение станций на территории образовательных учреждений запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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