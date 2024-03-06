В ХМАО вуз в суде добился сноса вышки сотовой связи со своей территории

Арбитражный суд постановил снять станции сотовой связи с территории вуза
Сургутский госуниверситет засудил сотового оператора за размещение вышек связи на территории образовательного учреждения. Арбитражный суд Югры удовлетворил иск СурГУ, сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югры».
«Арбитражный суд ХМАО-Югры удовлетворил иск Сургутского госуниверситета к Мегафону о снятии базовых станций сотовой связи с территории образовательного учреждения. Соблюдение санитарных норм при размещении станций — ключевой момент!» — пишет telegram-канал. Согласно постановлению Главного санитарного врача РФ, размещение станций на территории образовательных учреждений запрещено.
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