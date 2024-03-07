К екатеринбурским чиновницам не пустили гостей с подарками к 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
Не все сотрудницы мэрии смогли получить поздравления от гостей Фото:

Как минимум часть сотрудниц администрации Екатеринбурга остались без подарков по случаю 8 Марта. Из-за нового антикоррупционного распоряжения они просто не смогли провести гостей в здание, рассказал URA.RU источник, близкий к мэрии.

Отныне посетители могут проходить в администрацию только по согласованию с управделами (раньше чиновники могли проводить их, встречая внизу). Чаепития с не-сотрудниками мэрии запрещены — только формальное общение. Начальство обосновывает, что таким образом предупреждает коррупцию и отучает служащих от безделья.

«Большинство служащих осознали смысл нововведений утром 7 марта. Когда прекрасная половина мэрии не смогла как обычно встретить своих гостей, которые массово явились с поздравлениями к 8 Марта», — объяснил собеседник агентства.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Как минимум часть сотрудниц администрации Екатеринбурга остались без подарков по случаю 8 Марта. Из-за нового антикоррупционного распоряжения они просто не смогли провести гостей в здание, рассказал URA.RU источник, близкий к мэрии. Отныне посетители могут проходить в администрацию только по согласованию с управделами (раньше чиновники могли проводить их, встречая внизу). Чаепития с не-сотрудниками мэрии запрещены — только формальное общение. Начальство обосновывает, что таким образом предупреждает коррупцию и отучает служащих от безделья. «Большинство служащих осознали смысл нововведений утром 7 марта. Когда прекрасная половина мэрии не смогла как обычно встретить своих гостей, которые массово явились с поздравлениями к 8 Марта», — объяснил собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...