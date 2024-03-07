К екатеринбурским чиновницам не пустили гостей с подарками к 8 Марта

07 марта 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Не все сотрудницы мэрии смогли получить поздравления от гостей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как минимум часть сотрудниц администрации Екатеринбурга остались без подарков по случаю 8 Марта. Из-за нового антикоррупционного распоряжения они просто не смогли провести гостей в здание, рассказал URA.RU источник, близкий к мэрии. Отныне посетители могут проходить в администрацию только по согласованию с управделами (раньше чиновники могли проводить их, встречая внизу). Чаепития с не-сотрудниками мэрии запрещены — только формальное общение. Начальство обосновывает, что таким образом предупреждает коррупцию и отучает служащих от безделья. «Большинство служащих осознали смысл нововведений утром 7 марта. Когда прекрасная половина мэрии не смогла как обычно встретить своих гостей, которые массово явились с поздравлениями к 8 Марта», — объяснил собеседник агентства.

Как минимум часть сотрудниц администрации Екатеринбурга остались без подарков по случаю 8 Марта. Из-за нового антикоррупционного распоряжения они просто не смогли провести гостей в здание, рассказал URA.RU источник, близкий к мэрии. Отныне посетители могут проходить в администрацию только по согласованию с управделами (раньше чиновники могли проводить их, встречая внизу). Чаепития с не-сотрудниками мэрии запрещены — только формальное общение. Начальство обосновывает, что таким образом предупреждает коррупцию и отучает служащих от безделья. «Большинство служащих осознали смысл нововведений утром 7 марта. Когда прекрасная половина мэрии не смогла как обычно встретить своих гостей, которые массово явились с поздравлениями к 8 Марта», — объяснил собеседник агентства.