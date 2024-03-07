К екатеринбурским чиновницам не пустили гостей с подарками к 8 Марта

Как минимум часть сотрудниц администрации Екатеринбурга остались без подарков по случаю 8 Марта. Из-за нового антикоррупционного распоряжения они просто не смогли провести гостей в здание, рассказал URA.RU источник, близкий к мэрии.
Отныне посетители могут проходить в администрацию только по согласованию с управделами (раньше чиновники могли проводить их, встречая внизу). Чаепития с не-сотрудниками мэрии запрещены — только формальное общение. Начальство обосновывает, что таким образом предупреждает коррупцию и отучает служащих от безделья.
«Большинство служащих осознали смысл нововведений утром 7 марта. Когда прекрасная половина мэрии не смогла как обычно встретить своих гостей, которые массово явились с поздравлениями к 8 Марта», — объяснил собеседник агентства.
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