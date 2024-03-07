Екатеринбург встал в 9-балльные пробки. Скрин

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Морозы в Екатеринбурге , пробка, автомобили, холод
Вечером 7 марта движение в городе затруднено (архивное фото) Фото:

Вечером в последний рабочий день на неделе перед мартовскими праздниками Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные с сервиса «Яндекс. Карты».

Наиболее затрудненно движение в центре города. В частности, в пробку встали улицы Куйбышева, Восточная, Малышева и проспект Ленина.

Судя по картам, на Щорса произошло две аварии возле Южного автовокзала. URA.RU обратилось за комментарием в ОГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве ответили, что информация о ДТП им не поступала.

Ситуация на дорогах в Екатеринбурге вечером 7 марта
Ситуация на дорогах в Екатеринбурге вечером 7 марта

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Вечером в последний рабочий день на неделе перед мартовскими праздниками Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные с сервиса «Яндекс. Карты». Наиболее затрудненно движение в центре города. В частности, в пробку встали улицы Куйбышева, Восточная, Малышева и проспект Ленина. Судя по картам, на Щорса произошло две аварии возле Южного автовокзала. URA.RU обратилось за комментарием в ОГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве ответили, что информация о ДТП им не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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