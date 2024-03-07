Вечером 7 марта движение в городе затруднено (архивное фото)
Вечером в последний рабочий день на неделе перед мартовскими праздниками Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные с сервиса «Яндекс. Карты».
Наиболее затрудненно движение в центре города. В частности, в пробку встали улицы Куйбышева, Восточная, Малышева и проспект Ленина.
Судя по картам, на Щорса произошло две аварии возле Южного автовокзала. URA.RU обратилось за комментарием в ОГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве ответили, что информация о ДТП им не поступала.
Ситуация на дорогах в Екатеринбурге вечером 7 марта
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