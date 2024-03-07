Екатеринбург встал в 9-балльные пробки. Скрин

07 марта 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Вечером 7 марта движение в городе затруднено (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вечером в последний рабочий день на неделе перед мартовскими праздниками Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные с сервиса «Яндекс. Карты». Наиболее затрудненно движение в центре города. В частности, в пробку встали улицы Куйбышева, Восточная, Малышева и проспект Ленина. Судя по картам, на Щорса произошло две аварии возле Южного автовокзала. URA.RU обратилось за комментарием в ОГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве ответили, что информация о ДТП им не поступала. Ситуация на дорогах в Екатеринбурге вечером 7 марта Скрин: сайт «Яндекс.Карты»

Вечером в последний рабочий день на неделе перед мартовскими праздниками Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные с сервиса «Яндекс. Карты». Наиболее затрудненно движение в центре города. В частности, в пробку встали улицы Куйбышева, Восточная, Малышева и проспект Ленина. Судя по картам, на Щорса произошло две аварии возле Южного автовокзала. URA.RU обратилось за комментарием в ОГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве ответили, что информация о ДТП им не поступала.