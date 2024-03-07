Ирина Текслер обратилась к женам челябинских бойцов СВО на шоу с кошками. Фото

07 марта 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер взяла на руки пушистого артиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске родственницам бойцов СВО 7 марта подарили праздничный концерт с кошками и цветами. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, к женам, матерям и сестрам бойцов обратилась супруга губернатора региона Ирина Текслер. «Спасибо вам большое за ваше терпение, за ваше ожидание, за ваши сердца. Вам намного тяжелее, потому что ваши близкие и родные отдают долг Родине, защищают страну. Мы будем делать все, чтобы наши ребята чувствовали надежный тыл. Для них очень важно знать, что у вас все хорошо, вы ни в чем не нуждаетесь, что дети растут в правильной стране с правильными приоритетами, с великим будущим», — сказала Текслер. В свою очередь женщины поделились опытом борьбы с жизненными трудностями. Для них прошел концерт, в котором прозвучали поздравления и творческие номера не только в исполнении людей, но и животных. Родственницам бойцов представили кошачье шоу. Четырехлапый артист кажется заинтересованным происходящим на сцене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кошки продемонстрировали присущую им грацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зрителям выступление пришлось по нраву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жены участников СВО получили творческие поздравления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске родственницам бойцов СВО 7 марта подарили праздничный концерт с кошками и цветами. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, к женам, матерям и сестрам бойцов обратилась супруга губернатора региона Ирина Текслер. «Спасибо вам большое за ваше терпение, за ваше ожидание, за ваши сердца. Вам намного тяжелее, потому что ваши близкие и родные отдают долг Родине, защищают страну. Мы будем делать все, чтобы наши ребята чувствовали надежный тыл. Для них очень важно знать, что у вас все хорошо, вы ни в чем не нуждаетесь, что дети растут в правильной стране с правильными приоритетами, с великим будущим», — сказала Текслер. В свою очередь женщины поделились опытом борьбы с жизненными трудностями. Для них прошел концерт, в котором прозвучали поздравления и творческие номера не только в исполнении людей, но и животных. Родственницам бойцов представили кошачье шоу.