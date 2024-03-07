Ирина Текслер обратилась к женам челябинских бойцов СВО на шоу с кошками. Фото

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Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер взяла на руки пушистого артиста Фото:

В Челябинске родственницам бойцов СВО 7 марта подарили праздничный концерт с кошками и цветами. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, к женам, матерям и сестрам бойцов обратилась супруга губернатора региона Ирина Текслер.

«Спасибо вам большое за ваше терпение, за ваше ожидание, за ваши сердца. Вам намного тяжелее, потому что ваши близкие и родные отдают долг Родине, защищают страну. Мы будем делать все, чтобы наши ребята чувствовали надежный тыл. Для них очень важно знать, что у вас все хорошо, вы ни в чем не нуждаетесь, что дети растут в правильной стране с правильными приоритетами, с великим будущим», — сказала Текслер.

В свою очередь женщины поделились опытом борьбы с жизненными трудностями. Для них прошел концерт, в котором прозвучали поздравления и творческие номера не только в исполнении людей, но и животных. Родственницам бойцов представили кошачье шоу.

Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск
Четырехлапый артист кажется заинтересованным происходящим на сцене
Фото:
Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск
Кошки продемонстрировали присущую им грацию
Фото:
Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск
Зрителям выступление пришлось по нраву
Фото:
Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск
Жены участников СВО получили творческие поздравления
Фото:

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В Челябинске родственницам бойцов СВО 7 марта подарили праздничный концерт с кошками и цветами. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, к женам, матерям и сестрам бойцов обратилась супруга губернатора региона Ирина Текслер. «Спасибо вам большое за ваше терпение, за ваше ожидание, за ваши сердца. Вам намного тяжелее, потому что ваши близкие и родные отдают долг Родине, защищают страну. Мы будем делать все, чтобы наши ребята чувствовали надежный тыл. Для них очень важно знать, что у вас все хорошо, вы ни в чем не нуждаетесь, что дети растут в правильной стране с правильными приоритетами, с великим будущим», — сказала Текслер. В свою очередь женщины поделились опытом борьбы с жизненными трудностями. Для них прошел концерт, в котором прозвучали поздравления и творческие номера не только в исполнении людей, но и животных. Родственницам бойцов представили кошачье шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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