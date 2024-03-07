В Челябинске родственницам бойцов СВО 7 марта подарили праздничный концерт с кошками и цветами. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, к женам, матерям и сестрам бойцов обратилась супруга губернатора региона Ирина Текслер.
«Спасибо вам большое за ваше терпение, за ваше ожидание, за ваши сердца. Вам намного тяжелее, потому что ваши близкие и родные отдают долг Родине, защищают страну. Мы будем делать все, чтобы наши ребята чувствовали надежный тыл. Для них очень важно знать, что у вас все хорошо, вы ни в чем не нуждаетесь, что дети растут в правильной стране с правильными приоритетами, с великим будущим», — сказала Текслер.
В свою очередь женщины поделились опытом борьбы с жизненными трудностями. Для них прошел концерт, в котором прозвучали поздравления и творческие номера не только в исполнении людей, но и животных. Родственницам бойцов представили кошачье шоу.
Четырехлапый артист кажется заинтересованным происходящим на сцене
В Челябинске родственницам бойцов СВО 7 марта подарили праздничный концерт с кошками и цветами. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, к женам, матерям и сестрам бойцов обратилась супруга губернатора региона Ирина Текслер. «Спасибо вам большое за ваше терпение, за ваше ожидание, за ваши сердца. Вам намного тяжелее, потому что ваши близкие и родные отдают долг Родине, защищают страну. Мы будем делать все, чтобы наши ребята чувствовали надежный тыл. Для них очень важно знать, что у вас все хорошо, вы ни в чем не нуждаетесь, что дети растут в правильной стране с правильными приоритетами, с великим будущим», — сказала Текслер. В свою очередь женщины поделились опытом борьбы с жизненными трудностями. Для них прошел концерт, в котором прозвучали поздравления и творческие номера не только в исполнении людей, но и животных. Родственницам бойцов представили кошачье шоу.