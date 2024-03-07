В Екатеринбурге студентов втягивают в преступную схему

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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , студенческий билет
Студентам предлагают продать банковские карточки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге студентам предлагают заработать на продажах банковских карточек. Мотивы покупателей до конца не ясны и, вероятно, связаны с мошенничеством. О схеме рассказала одна из учащихся колледжа.

«В кафе к нам подошли парни и стали предлагать купить мою карту Сбербанка за семь тысяч рублей. Объясните своим детям, что ни в коем случае нельзя продавать карту, если будет что-то нелегальное, то никто не сможет разобраться, кто и зачем продал карту», — передает слова девушки Е1.ru. По ее словам, это уже второй случай, о котором она узнала.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко добавил порталу, что подобная схема для подростков выглядит безобидно. «Делать ничего не нужно, карты можно открывать в любом банке, да и деньги предлагают наверняка хорошие. Но нужно помнить, что в этой схеме вы становитесь участником противозаконной деятельности», — пояснил он.

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В Екатеринбурге студентам предлагают заработать на продажах банковских карточек. Мотивы покупателей до конца не ясны и, вероятно, связаны с мошенничеством. О схеме рассказала одна из учащихся колледжа. «В кафе к нам подошли парни и стали предлагать купить мою карту Сбербанка за семь тысяч рублей. Объясните своим детям, что ни в коем случае нельзя продавать карту, если будет что-то нелегальное, то никто не сможет разобраться, кто и зачем продал карту», — передает слова девушки Е1.ru. По ее словам, это уже второй случай, о котором она узнала. Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко добавил порталу, что подобная схема для подростков выглядит безобидно. «Делать ничего не нужно, карты можно открывать в любом банке, да и деньги предлагают наверняка хорошие. Но нужно помнить, что в этой схеме вы становитесь участником противозаконной деятельности», — пояснил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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