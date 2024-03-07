В Екатеринбурге студентов втягивают в преступную схему

07 марта 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Студентам предлагают продать банковские карточки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге студентам предлагают заработать на продажах банковских карточек. Мотивы покупателей до конца не ясны и, вероятно, связаны с мошенничеством. О схеме рассказала одна из учащихся колледжа. «В кафе к нам подошли парни и стали предлагать купить мою карту Сбербанка за семь тысяч рублей. Объясните своим детям, что ни в коем случае нельзя продавать карту, если будет что-то нелегальное, то никто не сможет разобраться, кто и зачем продал карту», — передает слова девушки Е1.ru. По ее словам, это уже второй случай, о котором она узнала. Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко добавил порталу, что подобная схема для подростков выглядит безобидно. «Делать ничего не нужно, карты можно открывать в любом банке, да и деньги предлагают наверняка хорошие. Но нужно помнить, что в этой схеме вы становитесь участником противозаконной деятельности», — пояснил он.

В Екатеринбурге студентам предлагают заработать на продажах банковских карточек. Мотивы покупателей до конца не ясны и, вероятно, связаны с мошенничеством. О схеме рассказала одна из учащихся колледжа. «В кафе к нам подошли парни и стали предлагать купить мою карту Сбербанка за семь тысяч рублей. Объясните своим детям, что ни в коем случае нельзя продавать карту, если будет что-то нелегальное, то никто не сможет разобраться, кто и зачем продал карту», — передает слова девушки Е1.ru. По ее словам, это уже второй случай, о котором она узнала. Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко добавил порталу, что подобная схема для подростков выглядит безобидно. «Делать ничего не нужно, карты можно открывать в любом банке, да и деньги предлагают наверняка хорошие. Но нужно помнить, что в этой схеме вы становитесь участником противозаконной деятельности», — пояснил он.