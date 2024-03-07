В Екатеринбурге активизировались мошенники, взламывающие «Госуслуги»

07 марта 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Мошенники представляются операторами сотовой связи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржцам начали поступать звонки от мошенников, которые пытаются взламывать аккаунты в сервисе «Госуслуги». Неизвестные представляются операторами, а после требуют продиктовать код, полученный через SMS иначе якобы отключится связь, рассказал URA.RU читатель агентства, столкнувшийся с ситуацией. «Представляются оператором сотовой связи. Сперва говорят, что заканчивается договор, который автоматически не продлевается. Дальше уверяют, что необходимо продлевать, а делается это якобы через „Госуслуги“. Приходит код восстановления доступа к учетной записи и его просят продиктовать иначе сейчас отключится связь», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, параллельно с отработкой схемы, мошенник продолжает засыпать свою жертву вопросами о качестве обслуживания. В полиции Екатеринбурга призвали горожан и гостей уральской столицы быть бдительными. «Если звонят неизвестные и представляются сотрудниками сотовых компаний, банков или правоохранительных органов, обращаются по имени отчеству, пытаются завладеть данными клиента, сообщают о несанкционированных попытках оформить кредит или списания денежных средств — это, скорее всего, мошенники», — сообщили URA.RU в ведомстве. В этом случае необходимо прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банка или в правоохранительные органы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцам начали поступать звонки от мошенников, которые пытаются взламывать аккаунты в сервисе «Госуслуги». Неизвестные представляются операторами, а после требуют продиктовать код, полученный через SMS иначе якобы отключится связь, рассказал URA.RU читатель агентства, столкнувшийся с ситуацией. «Представляются оператором сотовой связи. Сперва говорят, что заканчивается договор, который автоматически не продлевается. Дальше уверяют, что необходимо продлевать, а делается это якобы через „Госуслуги“. Приходит код восстановления доступа к учетной записи и его просят продиктовать иначе сейчас отключится связь», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, параллельно с отработкой схемы, мошенник продолжает засыпать свою жертву вопросами о качестве обслуживания. В полиции Екатеринбурга призвали горожан и гостей уральской столицы быть бдительными. «Если звонят неизвестные и представляются сотрудниками сотовых компаний, банков или правоохранительных органов, обращаются по имени отчеству, пытаются завладеть данными клиента, сообщают о несанкционированных попытках оформить кредит или списания денежных средств — это, скорее всего, мошенники», — сообщили URA.RU в ведомстве. В этом случае необходимо прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банка или в правоохранительные органы.