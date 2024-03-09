09 марта 2024
08 марта 2024

Челябинские автоледи поборются за звание лучшего водителя. Фото, видео

Челябинское УГИБДД устроило для дам конкурс фигурного управления автомобилем
© Служба новостей «URA.RU»
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Участницам предстоит пройти несколько этапов конкурса Фото:

В честь 8 Марта жительницы Челябинска поборются за звание лучшего водителя. Чтобы победить, участницам придется пройти несколько этапов конкурса. Об этом сообщили в пресс-службу УГИБДД по региону.

«В Челябинске проходят соревнования для дам. Фигурное управление автомобилем, знание ПДД и творческое представление своего автомобиля — вот три этапа, которые предстоит пройти девушкам», — сообщило ведомство в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».

Это «самый женский» конкурс, отметили в УГИБДД. Одна из конкурсанток Елена во время представления своей машины исполнила частушки.

Свою машину одна из конкурсанток украсила бантиком
Свою машину одна из конкурсанток украсила бантиком
Фото:

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В честь 8 Марта жительницы Челябинска поборются за звание лучшего водителя. Чтобы победить, участницам придется пройти несколько этапов конкурса. Об этом сообщили в пресс-службу УГИБДД по региону. «В Челябинске проходят соревнования для дам. Фигурное управление автомобилем, знание ПДД и творческое представление своего автомобиля — вот три этапа, которые предстоит пройти девушкам», — сообщило ведомство в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области». Это «самый женский» конкурс, отметили в УГИБДД. Одна из конкурсанток Елена во время представления своей машины исполнила частушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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