Участницам предстоит пройти несколько этапов конкурса
В честь 8 Марта жительницы Челябинска поборются за звание лучшего водителя. Чтобы победить, участницам придется пройти несколько этапов конкурса. Об этом сообщили в пресс-службу УГИБДД по региону.
«В Челябинске проходят соревнования для дам. Фигурное управление автомобилем, знание ПДД и творческое представление своего автомобиля — вот три этапа, которые предстоит пройти девушкам», — сообщило ведомство в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».
Это «самый женский» конкурс, отметили в УГИБДД. Одна из конкурсанток Елена во время представления своей машины исполнила частушки.
Свою машину одна из конкурсанток украсила бантиком
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