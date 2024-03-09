Челябинские автоледи поборются за звание лучшего водителя. Фото, видео

Челябинское УГИБДД устроило для дам конкурс фигурного управления автомобилем

10 марта 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Участницам предстоит пройти несколько этапов конкурса Фото: Анна Майорова © URA.RU В честь 8 Марта жительницы Челябинска поборются за звание лучшего водителя. Чтобы победить, участницам придется пройти несколько этапов конкурса. Об этом сообщили в пресс-службу УГИБДД по региону. «В Челябинске проходят соревнования для дам. Фигурное управление автомобилем, знание ПДД и творческое представление своего автомобиля — вот три этапа, которые предстоит пройти девушкам», — сообщило ведомство в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области». Это «самый женский» конкурс, отметили в УГИБДД. Одна из конкурсанток Елена во время представления своей машины исполнила частушки. Свою машину одна из конкурсанток украсила бантиком Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области»

В честь 8 Марта жительницы Челябинска поборются за звание лучшего водителя. Чтобы победить, участницам придется пройти несколько этапов конкурса. Об этом сообщили в пресс-службу УГИБДД по региону. «В Челябинске проходят соревнования для дам. Фигурное управление автомобилем, знание ПДД и творческое представление своего автомобиля — вот три этапа, которые предстоит пройти девушкам», — сообщило ведомство в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области». Это «самый женский» конкурс, отметили в УГИБДД. Одна из конкурсанток Елена во время представления своей машины исполнила частушки.