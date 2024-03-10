Происшествия В Москве обнаружили ящик гранат в подъезде многоэтажки Shot: москвичей начали эвакуировать из-за ящика гранат в подъезде дома 10 марта 2024 в 23:39 Размер текста - 17 + Жителей ближайших квартир дома по улице Герасима Курина сейчас эвакуируют Фото: Илья Московец © URA.RU На западе Москвы из дома по улице Герасима Курина начали эвакуировать жильцов из-за подозрительного ящика с предметами, похожими на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Подозрительный ящик с предметами, похожими на настоящие боеприпасы [гранаты], нашли на одном из этажей в общем коридоре. Откуда она там появилась никто из соседей не знает», — говорится в сообщении telegram-канала. Жителей ближайших квартир дома по улице Герасима Курина сейчас эвакуируют. На месте работают сотрудники полиции, которые ждут саперов и кинологов. Обновлено в 23:59 по уральскому времени: Редакция URA.RU направила запросы в МВД по городу Москва. Также в Следственный комитет России. На западе Москвы из дома по улице Герасима Курина начали эвакуировать жильцов из-за подозрительного ящика с предметами, похожими на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Подозрительный ящик с предметами, похожими на настоящие боеприпасы [гранаты], нашли на одном из этажей в общем коридоре. Откуда она там появилась никто из соседей не знает», — говорится в сообщении telegram-канала. Жителей ближайших квартир дома по улице Герасима Курина сейчас эвакуируют. На месте работают сотрудники полиции, которые ждут саперов и кинологов. Обновлено в 23:59 по уральскому времени: Редакция URA.RU направила запросы в МВД по городу Москва. Также в Следственный комитет России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям