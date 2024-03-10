В Москве обнаружили ящик гранат в подъезде многоэтажки

Shot: москвичей начали эвакуировать из-за ящика гранат в подъезде дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей ближайших квартир дома по улице Герасима Курина сейчас эвакуируют Фото:

На западе Москвы из дома по улице Герасима Курина начали эвакуировать жильцов из-за подозрительного ящика с предметами, похожими на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Подозрительный ящик с предметами, похожими на настоящие боеприпасы [гранаты], нашли на одном из этажей в общем коридоре. Откуда она там появилась никто из соседей не знает», — говорится в сообщении telegram-канала.

Жителей ближайших квартир дома по улице Герасима Курина сейчас эвакуируют. На месте работают сотрудники полиции, которые ждут саперов и кинологов.

Обновлено в 23:59 по уральскому времени:

Редакция URA.RU направила запросы в МВД по городу Москва. Также в Следственный комитет России.

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На западе Москвы из дома по улице Герасима Курина начали эвакуировать жильцов из-за подозрительного ящика с предметами, похожими на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Подозрительный ящик с предметами, похожими на настоящие боеприпасы [гранаты], нашли на одном из этажей в общем коридоре. Откуда она там появилась никто из соседей не знает», — говорится в сообщении telegram-канала. Жителей ближайших квартир дома по улице Герасима Курина сейчас эвакуируют. На месте работают сотрудники полиции, которые ждут саперов и кинологов. Обновлено в 23:59 по уральскому времени: Редакция URA.RU направила запросы в МВД по городу Москва. Также в Следственный комитет России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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