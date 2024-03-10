Суд оставил под арестом акции спорного завода группы ЧЭМК

Ходатайство о снятии обеспечительных мер с АО «Кузнецкие ферросплавы» отклонили

Первое заявление со стороны группы ЧЭМК отклонили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области отказался отменить обеспечительные меры, принятые к входящему в промышленную группу ЧЭМК АО «Кузнецкие ферросплавы». Информация об этом появилась 11 марта в картотеке судебных дел.

«Соответствующее ходатайство было принято 7 марта. Сегодня, 11 марта, на прошедшем заседании в удовлетворении ходатайства было отказано», — пояснили в суде.

Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество АО «Кузнецкие ферросплавы» (а также свердловского АО «Серовский завод ферросплавов и Челябинского электрометаллургического комбината) арестованы в рамках обеспечительных мер до окончания судебного разбирательства. Под арест не попали лишь счета, с которых осуществляются расходы на обеспечение производственных процессов, кредитных и лизинговых платежей, перечисление зарплаты, налогов и соцвзносов.

Президент Владимир Путин в середине февраля поручил закрыть вредное производство ЧЭМК в Челябинске с постепенным переносом производственного комплекса комбината за пределы мегаполиса. Поручение было отдано на встрече с губернатором Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК свердловский арбитраж передал государству по требованию Генпрокуратуры РФ.