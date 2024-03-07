Жалобу на передачу активов ЧЭМК государству рассмотрит суд в Перми

07 марта 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Очередной акт спора за активы промышленной группы ЧЭМК состоится в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми рассмотрит апелляционную жалобу на передачу государству активов промышленной группы ЧЭМК. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. «Апелляционная жалоба принята к производству 7 марта. Первое заседание по делу запланировано на 13 марта», — пояснили URA.RU в суде. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми рассмотрит апелляционную жалобу на передачу государству активов промышленной группы ЧЭМК. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. «Апелляционная жалоба принята к производству 7 марта. Первое заседание по делу запланировано на 13 марта», — пояснили URA.RU в суде. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.