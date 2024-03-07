Жалобу на передачу активов ЧЭМК государству рассмотрит суд в Перми

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми рассмотрит апелляционную жалобу на передачу государству активов промышленной группы ЧЭМК. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
«Апелляционная жалоба принята к производству 7 марта. Первое заседание по делу запланировано на 13 марта», — пояснили URA.RU в суде.
Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.
Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.