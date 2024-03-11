Челябинцам сообщили о причинах отказа в пособии на детей

Гехт: 40% заявителей не получают детские пособия из-за большого дохода

В 40% случаев пособие не выплачивается из-за больших доходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области не могут получить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в большинстве случаев из-за превышения размера среднедушевого дохода. Из общего количества отказов по данной причине не получают пособие 40% заявителей, сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Из общего числа отказов 40% приходится на ситуации, когда размер среднедушевого дохода оказывается выше прожиточного минимума. Остальные отказы возникают из-за отсутствия доходов у заявителя или членов его семьи, наличия движимого имущества сверх установленной нормы, недостоверных или неполных данных и так далее», — уточнила Гехт.

Гехт добавила, что с начала 2024 года жители региона подали порядка 149 тысяч заявлений на получение этой выплаты. По ее данным, случается и так, что размер выплаты оказывается меньше прежнего объема выплачиваемых средств, поэтому переходить на единое пособие невыгодно. Кроме того, при получении отказа семья имеет право повторно подать документы, если у них исчезает обстоятельство, которое мешало получению пособия.

Ранее Гехт сообщила, что на лечение 562 пациентов Челябинской области с редкими (орфанными) заболеваниями, половина которых являются детьми, за 2023 год направлено свыше 532 миллионов рублей. А для особого ухода и медпомощи маленьким пациентам с такими заболеваниями, как фенилкетонурия, целиакия, буллезный эпидермолиз или ихтиоз, работает несколько региональных мер поддержки.