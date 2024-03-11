Полпред Путина обратился к свердловчанам, вспоминая великий подвиг

11 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил подвиг свердловчан в 1943 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выпустил обращение к свердловчанам в честь Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Обращение опубликовано на официальном сайте полпреда. «Сегодня знаменательная дата в истории Урала. 11 марта 1943 года был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус. Само его создание стало ярким подтверждением единства фронта и тыла. Те, кто ковал оружие победы, взяли его в руки и отправились на передовую. Количество добровольцев намного превышало численность корпуса. На фронт ушли лучшие из лучших», — сказал Якушев. По его словам, непобедимая сила народа передается из поколения в поколение. Полпред президента РФ привел в пример участников спецоперации из Урала, которых поддерживают тысячи земляков. «Подвиг, совершенный в 1943 году, навсегда останется примером стойкости и целеустремленности», — подытожил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выпустил обращение к свердловчанам в честь Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Обращение опубликовано на официальном сайте полпреда. «Сегодня знаменательная дата в истории Урала. 11 марта 1943 года был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус. Само его создание стало ярким подтверждением единства фронта и тыла. Те, кто ковал оружие победы, взяли его в руки и отправились на передовую. Количество добровольцев намного превышало численность корпуса. На фронт ушли лучшие из лучших», — сказал Якушев. По его словам, непобедимая сила народа передается из поколения в поколение. Полпред президента РФ привел в пример участников спецоперации из Урала, которых поддерживают тысячи земляков. «Подвиг, совершенный в 1943 году, навсегда останется примером стойкости и целеустремленности», — подытожил он.