Магнитогорский «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (пятая игра). Магнитогорск, плей-офф, хк металлург, хоккей, голдобин николай
В следующем раунде «Металлург», вероятно, будет протитвостоять «Спартаку» Фото:

Вторая команда из Челябинской области вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина по хоккею. Прямая трансляция шестого матча магнитогорского «Металлурга» с хабаровским «Амуром» велась на сайте КХЛ 11 марта.

Шестая игра в серии до четырех побед между «Металлургом» и «Амуром» завершилась в Хабаровске в овертайме со счетом 2:3 в пользу «Металлурга». Победный гол на 63-й минуте забил Никита Гребенкин. В итоге «Металлург» выиграл в серии со счетом 4:2 и прошел в следующий раунд.

Соперник в четвертьфинале зависит от результата серии между московским и минским «Динамо». Сейчас в серии со счетом 3:2 побеждают москвичи. В случае их победы «Металлург» в четвертьфинале выйдет на московский «Спартак». Ранее в четвертьфинал вышел челябинский «Трактор». В случае победы московского «Динамо» в серии с Минском следующим соперником челябинцев станут именно москвичи.

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Вторая команда из Челябинской области вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина по хоккею. Прямая трансляция шестого матча магнитогорского «Металлурга» с хабаровским «Амуром» велась на сайте КХЛ 11 марта. Шестая игра в серии до четырех побед между «Металлургом» и «Амуром» завершилась в Хабаровске в овертайме со счетом 2:3 в пользу «Металлурга». Победный гол на 63-й минуте забил Никита Гребенкин. В итоге «Металлург» выиграл в серии со счетом 4:2 и прошел в следующий раунд. Соперник в четвертьфинале зависит от результата серии между московским и минским «Динамо». Сейчас в серии со счетом 3:2 побеждают москвичи. В случае их победы «Металлург» в четвертьфинале выйдет на московский «Спартак». Ранее в четвертьфинал вышел челябинский «Трактор». В случае победы московского «Динамо» в серии с Минском следующим соперником челябинцев станут именно москвичи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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