В Пермском крае умер заслуженный работник сельского хозяйства РФ Иван Пикин

В Пермском крае ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства РФ и бывший руководитель птицефабрики «Калининская» Иван Пикин. Умершему было 80 лет, сообщила администрация Пермского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни 8 марта почетный житель Пермского района и заслуженный работник сельского хозяйства РФ Пикин Иван Степанович. С 1990 года, в течение десяти лет, он возглавлял птицефабрику «Калининская». Для управления предприятием ему досталось нелегкое время — на птицефабрике «с нуля» возводили новые корпуса, часто происходили авралы. Но птицефабрика взяла на себя заботу о пенсионерах, и в самое трудное время выделяла для них продукты», — говорится в сообщении.
Звание заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации Ивану Пикину было присвоено в 1993 году. За трудовые заслуги он также был награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.