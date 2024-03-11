11 марта 2024

В Пермском крае умер заслуженный работник сельского хозяйства РФ Иван Пикин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заслуженный работник сельского хозяйства РФ ушел из жизни в возрасте 80 лет
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ ушел из жизни в возрасте 80 лет Фото:

В Пермском крае ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства РФ и бывший руководитель птицефабрики «Калининская» Иван Пикин. Умершему было 80 лет, сообщила администрация Пермского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни 8 марта почетный житель Пермского района и заслуженный работник сельского хозяйства РФ Пикин Иван Степанович. С 1990 года, в течение десяти лет, он возглавлял птицефабрику «Калининская». Для управления предприятием ему досталось нелегкое время — на птицефабрике «с нуля» возводили новые корпуса, часто происходили авралы. Но птицефабрика взяла на себя заботу о пенсионерах, и в самое трудное время выделяла для них продукты», — говорится в сообщении.

Звание заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации Ивану Пикину было присвоено в 1993 году. За трудовые заслуги он также был награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.

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В Пермском крае ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства РФ и бывший руководитель птицефабрики «Калининская» Иван Пикин. Умершему было 80 лет, сообщила администрация Пермского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ушел из жизни 8 марта почетный житель Пермского района и заслуженный работник сельского хозяйства РФ Пикин Иван Степанович. С 1990 года, в течение десяти лет, он возглавлял птицефабрику «Калининская». Для управления предприятием ему досталось нелегкое время — на птицефабрике «с нуля» возводили новые корпуса, часто происходили авралы. Но птицефабрика взяла на себя заботу о пенсионерах, и в самое трудное время выделяла для них продукты», — говорится в сообщении. Звание заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации Ивану Пикину было присвоено в 1993 году. За трудовые заслуги он также был награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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