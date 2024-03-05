05 марта 2024

В Нягани изменилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ

Роспотребнадзор ХМАО: в Нягани на 22% снизилась заболеваемость ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , мама с ребенком, ребенок держит за руку маму, мама с ребенком на пешеходном переходе
В Нягани чаще всего ОРВИ болеют дети Фото:

В Нягани (ХМАО) в последнюю неделю февраля заболеваемость ОРВИ по сравнению с неделей ранее снизилась на 22%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

«Статистика пока не радует. В Нягани заболеваемость составила 125,03 случая на 10 тысяч населения, превышая средний уровень. Но наблюдается снижение по сравнению с предыдущей неделей на 22%», — написала пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО в telegram-канале.

Там отметили, что самый высокий уровень заболеваемости приходится на детей и подростков. В последнюю неделю февраля было выявлено 47 случаев гриппа.

В качестве рекомендаций специалисты службы советуют проветривать помещения, а также разобщать классы при отсутствии 20% детей из-за болезни. При этом медики считают, что самым эффективным способом защититься от вирусных заболеваний является вакцинирование.

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В Нягани (ХМАО) в последнюю неделю февраля заболеваемость ОРВИ по сравнению с неделей ранее снизилась на 22%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО. «Статистика пока не радует. В Нягани заболеваемость составила 125,03 случая на 10 тысяч населения, превышая средний уровень. Но наблюдается снижение по сравнению с предыдущей неделей на 22%», — написала пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО в telegram-канале. Там отметили, что самый высокий уровень заболеваемости приходится на детей и подростков. В последнюю неделю февраля было выявлено 47 случаев гриппа. В качестве рекомендаций специалисты службы советуют проветривать помещения, а также разобщать классы при отсутствии 20% детей из-за болезни. При этом медики считают, что самым эффективным способом защититься от вирусных заболеваний является вакцинирование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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