В Нягани изменилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ

Роспотребнадзор ХМАО: в Нягани на 22% снизилась заболеваемость ОРВИ

В Нягани чаще всего ОРВИ болеют дети Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нягани (ХМАО) в последнюю неделю февраля заболеваемость ОРВИ по сравнению с неделей ранее снизилась на 22%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

«Статистика пока не радует. В Нягани заболеваемость составила 125,03 случая на 10 тысяч населения, превышая средний уровень. Но наблюдается снижение по сравнению с предыдущей неделей на 22%», — написала пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО в telegram-канале.

Там отметили, что самый высокий уровень заболеваемости приходится на детей и подростков. В последнюю неделю февраля было выявлено 47 случаев гриппа.

В качестве рекомендаций специалисты службы советуют проветривать помещения, а также разобщать классы при отсутствии 20% детей из-за болезни. При этом медики считают, что самым эффективным способом защититься от вирусных заболеваний является вакцинирование.