Мэрия Перми обвинила краевой военкомат в причинении убытков и подала в суд

Военкомат Пермского края стал ответчиком в суде по делу о причинении убытков департаменту имущественных отношений мэрии Перми. Информация содержится в картотеке краевого арбитражного суда. Из искового заявления следует, что сумма убытков, подлежащих взысканию с военкомата, составляет почти 2,9 млн рублей.
«Департамент имущественных отношений администрации города Перми» (далее — истец) обратился в арбитражный суд Пермского края с иском к ФКУ «Военный комиссариат Пермского края» (ответчик) о взыскании убытков в размере 2 853 421 рублей 66 копеек», — сказано в заявлении. Рассмотрение дела назначено на 25 марта. Как указывает департамент мэрии, военкомат не исполнил обязанности по договору, который касается безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Ранее военному комиссариату Пермского края удалось засудить пермского предпринимателя Александра Кенина, с которым у учреждения был заключен контракт на перевозку призывников. Военкомат выявил нарушения при оказании услуг и потребовал взыскать с предпринимателя 3,5 млн рублей. Однако суд, рассматривая иск, указал на «явную несоразмерность штрафных санкций» и уменьшил сумму штрафа до 171 тысячи рублей.
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