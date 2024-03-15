Политика Выборы Лидер «Чайфа» Шахрин призвал свердловчан «не валять дурака» 15 марта 2024 в 20:11 Размер текста - 17 + Владимир Шахрин голосовал на территории педколледжа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Музыкант Владимир Шахрин призвал свердловчан участвовать в президентских выборах. И уже сделал это сам, рассказал сам Шахрин URA.RU. «Пошел голосовать, потому что сейчас не время валять дурака», — заявил он. Шахрин посетил избирательный участок, который располагается в Свердловском областном педагогическом колледже, днем 15 марта. Выборы президента продлятся до 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). Все три дня URA.RU следит за голосованием в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Музыкант Владимир Шахрин призвал свердловчан участвовать в президентских выборах. И уже сделал это сам, рассказал сам Шахрин URA.RU. «Пошел голосовать, потому что сейчас не время валять дурака», — заявил он. Шахрин посетил избирательный участок, который располагается в Свердловском областном педагогическом колледже, днем 15 марта. Выборы президента продлятся до 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). Все три дня URA.RU следит за голосованием в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям