Екатеринбуржцу заплатят 5 млн рублей за то, что он стал инвалидом на работе

В Екатеринбурге в ноябре 2021 года мужчина стал инвалидом второй группы, упав на бетон, работая на местном предприятии. Суд уже взыскал с работодателя пять миллионов рублей в пользу пострадавшего, на иждивении которого остались два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Заявитель, находясь на участке разгрузки железнодорожного транспорта местного предприятия, в результате падения на бетонное покрытие получил тяжелую травму в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и иные повреждения. Впоследствии работнику установлена вторая группа инвалидности, а по результатам медико-социальной экспертизы зафиксирована утрата профессиональной трудоспособности на 80%», — сказано в сообщении. За мужчиной, у которого остались на иждивении два ребенка, присматривает его супруга.
Помимо компенсации за моральный вред в размере пяти миллионов рублей, суд взыскал с работодателя порядка 315 тысяч рублей за утраченную зарплату и оплату лечения. «Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.
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