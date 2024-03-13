Екатеринбуржцу заплатят 5 млн рублей за то, что он стал инвалидом на работе

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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
На иждивении инвалида остались два ребенка Фото:

В Екатеринбурге в ноябре 2021 года мужчина стал инвалидом второй группы, упав на бетон, работая на местном предприятии. Суд уже взыскал с работодателя пять миллионов рублей в пользу пострадавшего, на иждивении которого остались два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Заявитель, находясь на участке разгрузки железнодорожного транспорта местного предприятия, в результате падения на бетонное покрытие получил тяжелую травму в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и иные повреждения. Впоследствии работнику установлена вторая группа инвалидности, а по результатам медико-социальной экспертизы зафиксирована утрата профессиональной трудоспособности на 80%», — сказано в сообщении. За мужчиной, у которого остались на иждивении два ребенка, присматривает его супруга.

Помимо компенсации за моральный вред в размере пяти миллионов рублей, суд взыскал с работодателя порядка 315 тысяч рублей за утраченную зарплату и оплату лечения. «Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге в ноябре 2021 года мужчина стал инвалидом второй группы, упав на бетон, работая на местном предприятии. Суд уже взыскал с работодателя пять миллионов рублей в пользу пострадавшего, на иждивении которого остались два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Заявитель, находясь на участке разгрузки железнодорожного транспорта местного предприятия, в результате падения на бетонное покрытие получил тяжелую травму в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и иные повреждения. Впоследствии работнику установлена вторая группа инвалидности, а по результатам медико-социальной экспертизы зафиксирована утрата профессиональной трудоспособности на 80%», — сказано в сообщении. За мужчиной, у которого остались на иждивении два ребенка, присматривает его супруга. Помимо компенсации за моральный вред в размере пяти миллионов рублей, суд взыскал с работодателя порядка 315 тысяч рублей за утраченную зарплату и оплату лечения. «Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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