13 марта 2024

У пермского блогера из глухой деревни родилась дочь от жены-африканки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, негр, иностранцы, негритянка, дреды, флаги, 75лет победы, африканка, африканка
Пермяк женился на африканке в прошлом году Фото:

У блогера и путешественника из деревни Седяш Пермского края Марата Давляева и его избранницы Нгамбо из Замбии родилась дочь. По словам пермяка, девочку назвали Ясмина.

«У нас были партнерские роды, но жена весь день мучилась, не могла родить. Нам сказали, что нужно делать операцию. Я испугался за ребенка и жену, у меня пошли слезы. Но через 15 минут мне вынесли дочку, я был очень счастлив», — Марата Давляева цитирует «КП-Пермь».

Давляев дважды женился на африканках. В беседе с URA.RU пермяк рассказывал, что познакомился с Нгамбо, когда приезжал в Замбию в первый раз, к своей предыдущей супруге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У блогера и путешественника из деревни Седяш Пермского края Марата Давляева и его избранницы Нгамбо из Замбии родилась дочь. По словам пермяка, девочку назвали Ясмина. «У нас были партнерские роды, но жена весь день мучилась, не могла родить. Нам сказали, что нужно делать операцию. Я испугался за ребенка и жену, у меня пошли слезы. Но через 15 минут мне вынесли дочку, я был очень счастлив», — Марата Давляева цитирует «КП-Пермь». Давляев дважды женился на африканках. В беседе с URA.RU пермяк рассказывал, что познакомился с Нгамбо, когда приезжал в Замбию в первый раз, к своей предыдущей супруге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...