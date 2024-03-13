У пермского блогера из глухой деревни родилась дочь от жены-африканки

У блогера и путешественника из деревни Седяш Пермского края Марата Давляева и его избранницы Нгамбо из Замбии родилась дочь. По словам пермяка, девочку назвали Ясмина.
«У нас были партнерские роды, но жена весь день мучилась, не могла родить. Нам сказали, что нужно делать операцию. Я испугался за ребенка и жену, у меня пошли слезы. Но через 15 минут мне вынесли дочку, я был очень счастлив», — Марата Давляева цитирует «КП-Пермь».
Давляев дважды женился на африканках. В беседе с URA.RU пермяк рассказывал, что познакомился с Нгамбо, когда приезжал в Замбию в первый раз, к своей предыдущей супруге.
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