13 марта 2024

Свердловчанин отомстил бывшей девушке, слив ее интимное видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина разослал видео родственникам и коллегам девушки (архивное фото) Фото:

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), расставшись с девушкой, слил ее интимное видео в интернет. До этого мужчина обливал зеленкой и избивал свердловчанку. Теперь ему грозит уголовное наказание, рассказала пострадавшая.

«Девушка с дочкой съехались с Андреем вскоре после знакомства. Постоянно ссорились, потому что мужчина употреблял наркотики. В итоге его бросили — тогда Андрей стал преследовать бывшую и измываться. Мог прийти на работу и плеснуть зеленкой, поломать вещи или избить. Он разослал домашнюю съемку ее родственникам и в рабочую беседу», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на девушку.

По информации издания, мужчине грозит уголовное наказание. В настоящее время проводится экспертиза.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в нижнетагильскую полицию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), расставшись с девушкой, слил ее интимное видео в интернет. До этого мужчина обливал зеленкой и избивал свердловчанку. Теперь ему грозит уголовное наказание, рассказала пострадавшая. «Девушка с дочкой съехались с Андреем вскоре после знакомства. Постоянно ссорились, потому что мужчина употреблял наркотики. В итоге его бросили — тогда Андрей стал преследовать бывшую и измываться. Мог прийти на работу и плеснуть зеленкой, поломать вещи или избить. Он разослал домашнюю съемку ее родственникам и в рабочую беседу», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на девушку. По информации издания, мужчине грозит уголовное наказание. В настоящее время проводится экспертиза. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в нижнетагильскую полицию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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