Свердловчанин отомстил бывшей девушке, слив ее интимное видео

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), расставшись с девушкой, слил ее интимное видео в интернет. До этого мужчина обливал зеленкой и избивал свердловчанку. Теперь ему грозит уголовное наказание, рассказала пострадавшая.
«Девушка с дочкой съехались с Андреем вскоре после знакомства. Постоянно ссорились, потому что мужчина употреблял наркотики. В итоге его бросили — тогда Андрей стал преследовать бывшую и измываться. Мог прийти на работу и плеснуть зеленкой, поломать вещи или избить. Он разослал домашнюю съемку ее родственникам и в рабочую беседу», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на девушку.
По информации издания, мужчине грозит уголовное наказание. В настоящее время проводится экспертиза.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в нижнетагильскую полицию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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