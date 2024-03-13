13 марта 2024

У пермских общественников проводятся обыски

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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, бойцы, омон
Силовики пришли с обысками к активистам Фото:

У общественников из Пермского края Артема Файзулина, Елены Гусевой и Ирины Ляшенко проводятся обыски. Утром к ним домой пришли правоохранительные органы.

«У Юриста Артема Файзулина проходит обыск. К нему пришли утром. Также обыски проводятся у активисток из Березников Елены Гусевой и Ирины Ляшенко», — сообщает telegram-канал «Звезда».

Изданию «Коммерсант-Прикамье» стало известно, что обыск также проводится у пермского политолога Виталия Ковина (признан иностранным агентом). Какое именно ведомство, а также какова причина обысков, пока неизвестно. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД, СУ СК и УФСБ по Пермскому краю.

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У общественников из Пермского края Артема Файзулина, Елены Гусевой и Ирины Ляшенко проводятся обыски. Утром к ним домой пришли правоохранительные органы. «У Юриста Артема Файзулина проходит обыск. К нему пришли утром. Также обыски проводятся у активисток из Березников Елены Гусевой и Ирины Ляшенко», — сообщает telegram-канал «Звезда». Изданию «Коммерсант-Прикамье» стало известно, что обыск также проводится у пермского политолога Виталия Ковина (признан иностранным агентом). Какое именно ведомство, а также какова причина обысков, пока неизвестно. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД, СУ СК и УФСБ по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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