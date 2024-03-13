У пермских общественников проводятся обыски

У общественников из Пермского края Артема Файзулина, Елены Гусевой и Ирины Ляшенко проводятся обыски. Утром к ним домой пришли правоохранительные органы.
«У Юриста Артема Файзулина проходит обыск. К нему пришли утром. Также обыски проводятся у активисток из Березников Елены Гусевой и Ирины Ляшенко», — сообщает telegram-канал «Звезда».
Изданию «Коммерсант-Прикамье» стало известно, что обыск также проводится у пермского политолога Виталия Ковина (признан иностранным агентом). Какое именно ведомство, а также какова причина обысков, пока неизвестно. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД, СУ СК и УФСБ по Пермскому краю.
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