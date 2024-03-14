Пермскому оборонному заводу, который выкупила курганская компания, требуются сотни рабочих

Пермскому машзаводу имени Дзержинского требуются более тысячи сотрудников

14 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Новый собственник предприятия обещает провести модернизацию производства на ЗиД Фото: Александр Мамаев © URA.RU На пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) начался набор сотрудников. Предприятию требуется больше тысячи рабочих. Кадровый вопрос обсуждался в ходе визита в Пермь директора филиала «ЗиД» АО «НПО «Курганприбор» Константина Дьяконова и губернатора Дмитрия Махонина. «Новый собственник машзавода имени Дзержинского объявил о наборе более тысячи новых сотрудников. Особенно на производстве ждут операторов станков с ЧПУ и наладчиков оборудования», — пишут «Вести-Пермь». По словам Дьяконова пермскому заводу предстоит модернизировать оборудование и расширить линейку продукции в гражданской и оборонной промышленности. Махонин ознакомился с мощностями завода накануне, 13 марта. Предприятие уже несколько лет находится в процедуре банкротства. В 2023 году имущественный комплекс предприятия был выставлен на торги. Актив за 725 млн рублей приобрела компания «Курганприбор», который принадлежит жене курганского сенатора Сергея Муратова. Новый собственник машзавода заявил, что он станет обособленным подразделением АО «НПО «Курганприбор» и будет «одним из мощнейших в Перми». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) начался набор сотрудников. Предприятию требуется больше тысячи рабочих. Кадровый вопрос обсуждался в ходе визита в Пермь директора филиала «ЗиД» АО «НПО «Курганприбор» Константина Дьяконова и губернатора Дмитрия Махонина. «Новый собственник машзавода имени Дзержинского объявил о наборе более тысячи новых сотрудников. Особенно на производстве ждут операторов станков с ЧПУ и наладчиков оборудования», — пишут «Вести-Пермь». По словам Дьяконова пермскому заводу предстоит модернизировать оборудование и расширить линейку продукции в гражданской и оборонной промышленности. Махонин ознакомился с мощностями завода накануне, 13 марта. Предприятие уже несколько лет находится в процедуре банкротства. В 2023 году имущественный комплекс предприятия был выставлен на торги. Актив за 725 млн рублей приобрела компания «Курганприбор», который принадлежит жене курганского сенатора Сергея Муратова. Новый собственник машзавода заявил, что он станет обособленным подразделением АО «НПО «Курганприбор» и будет «одним из мощнейших в Перми».