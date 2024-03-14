Пермскому оборонному заводу, который выкупила курганская компания, требуются сотни рабочих

Пермскому машзаводу имени Дзержинского требуются более тысячи сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижнесалдинский металлургический завод. Нижняя Салда, станок, завод
Новый собственник предприятия обещает провести модернизацию производства на ЗиД Фото:

На пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) начался набор сотрудников. Предприятию требуется больше тысячи рабочих. Кадровый вопрос обсуждался в ходе визита в Пермь директора филиала «ЗиД» АО «НПО «Курганприбор» Константина Дьяконова и губернатора Дмитрия Махонина.

«Новый собственник машзавода имени Дзержинского объявил о наборе более тысячи новых сотрудников. Особенно на производстве ждут операторов станков с ЧПУ и наладчиков оборудования», — пишут «Вести-Пермь». По словам Дьяконова пермскому заводу предстоит модернизировать оборудование и расширить линейку продукции в гражданской и оборонной промышленности.

Махонин ознакомился с мощностями завода накануне, 13 марта. Предприятие уже несколько лет находится в процедуре банкротства. В 2023 году имущественный комплекс предприятия был выставлен на торги. Актив за 725 млн рублей приобрела компания «Курганприбор», который принадлежит жене курганского сенатора Сергея Муратова. Новый собственник машзавода заявил, что он станет обособленным подразделением АО «НПО «Курганприбор» и будет «одним из мощнейших в Перми».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) начался набор сотрудников. Предприятию требуется больше тысячи рабочих. Кадровый вопрос обсуждался в ходе визита в Пермь директора филиала «ЗиД» АО «НПО «Курганприбор» Константина Дьяконова и губернатора Дмитрия Махонина. «Новый собственник машзавода имени Дзержинского объявил о наборе более тысячи новых сотрудников. Особенно на производстве ждут операторов станков с ЧПУ и наладчиков оборудования», — пишут «Вести-Пермь». По словам Дьяконова пермскому заводу предстоит модернизировать оборудование и расширить линейку продукции в гражданской и оборонной промышленности. Махонин ознакомился с мощностями завода накануне, 13 марта. Предприятие уже несколько лет находится в процедуре банкротства. В 2023 году имущественный комплекс предприятия был выставлен на торги. Актив за 725 млн рублей приобрела компания «Курганприбор», который принадлежит жене курганского сенатора Сергея Муратова. Новый собственник машзавода заявил, что он станет обособленным подразделением АО «НПО «Курганприбор» и будет «одним из мощнейших в Перми».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...