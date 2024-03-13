Губернатор Махонин посетил пермский филиал завода жены сенатора Муратова. Фото

13 марта 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин посетил звод вместе с сенатором Муратовым и другими (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU На завод «Курганприбор», который принадлежит жене курганского сенатора Муратова, с рабочим визитом приехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщил портал «Область45». «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с гендиректором входящего в Ростех акционерного общества «Технодинамика» Игорем Насенковым и сенатором Сергеем Муратовым посетил с рабочим визитом филиал пермского предприятия «ЗиД». С января этот завод входит в структуру АО «НПО «Курганприбор» <…> На встрече также присутствовал заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский», — указано на портале. Также портал сообщает, что в январе семья сенатора Муратова выкупила имущество пермского Машиностроительного завода имени Дзержинского, которое несколько лет переживало процедуру банкротства. Сейчас, как пишет портал, при поддержке властей производство наладилось. Муратов, по информации портала, отметил, что предприятие будет одним из мощнейших в Перми. Производит завод, по данным портала, детали для боевых частей ракет и масляные сепараторы для судов ВМФ. К 2025 году, как сообщил портал, продукцию планируется производить на сумму более 6 млрд рублей в год. Ранее URA.RU писало, что на пермском оборонном предприятии, выкупленном курганским заводом, ищут замначальников. Заработная плата предлагается на должности разная. Губернатор Махонин посетил завод семьи сенатора Муратова Фото: Анна Макарова Планируется построить новый цех для предприятия на 50 тысяч квадратных метров Фото: Анна Макарова Планируется трудоустроить на завод около тысячи сотрудников Фото: Анна Макарова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На завод «Курганприбор», который принадлежит жене курганского сенатора Муратова, с рабочим визитом приехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщил портал «Область45». «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с гендиректором входящего в Ростех акционерного общества «Технодинамика» Игорем Насенковым и сенатором Сергеем Муратовым посетил с рабочим визитом филиал пермского предприятия «ЗиД». С января этот завод входит в структуру АО «НПО «Курганприбор» <…> На встрече также присутствовал заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский», — указано на портале. Также портал сообщает, что в январе семья сенатора Муратова выкупила имущество пермского Машиностроительного завода имени Дзержинского, которое несколько лет переживало процедуру банкротства. Сейчас, как пишет портал, при поддержке властей производство наладилось. Муратов, по информации портала, отметил, что предприятие будет одним из мощнейших в Перми. Производит завод, по данным портала, детали для боевых частей ракет и масляные сепараторы для судов ВМФ. К 2025 году, как сообщил портал, продукцию планируется производить на сумму более 6 млрд рублей в год. Ранее URA.RU писало, что на пермском оборонном предприятии, выкупленном курганским заводом, ищут замначальников. Заработная плата предлагается на должности разная.